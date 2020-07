Dieta bruciagrassi da 7 giorni: cosa serve e perché fa bene

Molto spesso non servono metodi rivoluzionari per smaltire i grassi in eccesso , la dieta bruciagrassi da 7 giorni è una soluzione interessante

Mai come in estate la missione è una sola: smaltire grasso e manigliette che si piazzano là dove proprio non vorremmo. Trovato il problema, c’è anche la soluzione: una dieta bruciagrassi di 7 giorni, pratica e non stressante.

Un regime alimentare che svolge due funzioni. Da una parte aiuta a disintossicarci eliminando le tossine e dall’altra modella il corpo senza dover per forza spendere tutti i nostri risparmi dall’estetista o nei centri specializzati. Come spesso succede, il segreto è nelle cotture poco invasive, nel largo utilizzo di frutta e verdura, nell’equilibrio tra proteine e carboidrati. Condimenti leggeri, spesso a base di verdure, e un po’ di sano moto quotidiano.

Dieta bruciagrassi, il menù dei 7 giorni

Lunedì

COLAZIONE: una tazza di latte con due biscotti integrali e una banana

SPUNTINO: un frutto fresco

PRANZO: passato di verdure, filetto di sgombro al naturale e 40 grammi di pane integrale

SPUNTINO: due arance

CENA: 1100 g di fettina di manzo ai ferri, 100 grammi di cicoria da condire con olio a crudo e 40 grammi di pane integrale

Martedì

COLAZIONE: tè verde zuccherato con miele, due fette biscottate integrali, una mela

SPUNTINO: due carote

PRANZO: passato di verdure, 200 grammi di salmone al vapore accompagnato da verdure grigliate

SPUNTINO: tre kiwi

CENA: petto di pollo alla griglia con spinaci condito in modo semplice e 40 grammi di pane

Mercoledì

COLAZIONE: un tè con mezzo cucchiaino di miele, due biscotti integrali e un kiwi

SPUNTINO: yogurt

PRANZO: minestrone di verdure, 150 grammi di insalata con pomodorini e carote

SPUNTINO: un frutto di stagione

CENA: 70 grammi di pasta al pomodoro condita in modo semplice, 100 grammi di cicoria al vapore con olio e limone

Giovedì

COLAZIONE: un tè verde e quattro fette biscottate integrali

SPUNTINO: spremuta di frutta

PRANZO: passato di verdure e 130 grammi di tacchino alla piastra con 120 grammi di zucchine alla piastra o al vapore, 40 grammi di pane integrale

SPUNTINO: frutto fresco di stagione

CENA: 80 grammi di pasta con le zucchine accompagnata da verdure grigliate

Venerdì

COLAZIONE: tè con miele, accompagnato da tre biscotti integrale e 2 kiwi

SPUNTINO: due carote

PRANZO: minestrone, 1 fetta di petto di pollo alla piastra e 50 grammi di pane integrale

SPUNTINO: frutto fresco di stagione

CENA: platessa con zucchine al vapore, 40 grammi di pane integrale

Sabato

COLAZIONE: yogurt magro, cereali integrali e un frutto

SPUNTINO: frutto fresco di stagione

PRANZO: uovo sodo e insalata di patate, fagiolini e lattuga

SPUNTINO: frutto fresco di stagione

CENA: 100 grammi di tacchino alla griglia con spinaci e pane integrale

Domenica

COLAZIONE: tè verde, 3 fette biscottate integrale e una pesca

SPUNTINO: spremuta

PRANZO: passato di verdure con piselli e pane

SPUNTINO: mela

CENA: passato di verdure, orata al vapore e pane integrale