Bobo Vieri e Andrea Pucci, è la fine di un’amicizia storica

Secondo il settimanale ‘Chi, Bobo Vieri e Andrea Pucci non hanno più nessun rapporto. Eppure fino a poche settimane fa erano indossolubili

Fine di una grande amicizia, quella tra Bobo Vieri e Andrea Pucci? A scatenare il gossip è il settimanale ‘Chi’ in edicola in questi giorni. L’ex campione e il comico milanese hanno condiviso per anni un legame fortissimo, anche per il comune amore che li lega all’Inter. A marzo scorso, quando è nata Isabel (seconda figlia di Bobo e Costanza Caracciolo), Pucci aveva detto di essere entusiasta per il ruolo di nuovo zio.

E ad aprile una serie di divertentissime gag condivise su Youtube e cliccatissime.

Ora però sembra che tra i due sia calato il gelo. Come spiega la rivista diretta da Alfonso Sigmorini Vieri e Pucci non si parlano più e hanno anche smesso di seguirsi sui social. Un divorzio improvviso e inatteso, alla luce di un’amicizia che sembrava indissolubile. Entrambi non hanno voluto commentare la notizia, impegnati come sono nei rispettivi progetti. Ma questo silenzio sembra confermare che un fondo di verità c’è.