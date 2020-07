Benedetta Parodi rivela: “Il mio segreto con Fabio Caressa è…”

Benedetta Parodi affronta nuovamente la querelle mediatica che ha coinvolto suo marito Fabio Caressa, giornalista di Sky Sport, e l’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic. Spazio anche a qualche curiosità.

Benedetta Parodi torna a parlare della querelle mediatica che ha coinvolto suo marito, Fabio Caressa, giornalista di Sky Sport, e l’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic che lo aveva attaccato pesantemente nel corso di un’intervista tacciandolo di essere troppo fazioso. È stata, anche se per poco, tirata in ballo anche la Parodi che liquida la questione con poche parole, rilasciate nel corso di un’intervista a “Il Corriere della Sera”.

“La nostra forza è non essere oscurati l’uno dalla popolarità dell’altro e viceversa. Ci completiamo a vicenda, per questo non abbiamo paura di ripercussioni o scivoloni. L’attacco di Mihajlovic? Non entro in questioni calcistiche“, ha detto la Parodi. La conduttrice televisiva, celebre per le sue ricette, sceglie una risposta pacata e piuttosto neutra. Si espone, simpaticamente, invece, sui difetti del marito: “Uno solo. Il disordine. Io gli rompo sempre le scatole, lui si lamenta di questo aspetto, ma sfido chiunque a non farlo. Se andassimo a Forum, vincerei la causa. Per il resto, posso spendere soltanto complimenti per lui: è generoso e simpatico“.

La Parodi, infine, pone l’accento sul modo di lavorare che entrambi, seppur in ambiti differenti, hanno. Riescono a parlare alla gente, secondo la presentatrice, per una sorta di empatia con il pubblico che hanno sviluppato nel tempo: “Il nostro segreto è che parliamo la stessa lingua, siamo cresciuti insieme anche nella professione, pur trattando due argomenti diversi. Lui parla al pubblico maschile, prevalentemente. Io a quello femminile. Se esistessero i matrimoni combinati, televisivamente parlando, il nostro sarebbe perfetto“, ha concluso la Parodi mostrando ancora una volta attaccamento e sostegno alla sua dolce metà, ormai insieme da tempo, si amano come il primo giorno e hanno ancora – a quanto pare – una complicità invidiabile.

