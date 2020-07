Anna Boschetti e Andrea Battistelli escono insieme da Temptation Island 2020: il web non perdona è attacca. “Devi baciargli i piedi”, scrivono gli utenti.

Anna Boschetti e Andrea Battistelli escono insieme dal villaggio di Temptation Island 2020 alla fine di un falò infuocato nel corso del quale non è mancato un duro scambio di accuse. La scelta di Andrea di perdonare Anna ed uscire con lei ha scatenato la dura reazione del web che avrebbe voluto un finale come quello di Antonella Elia e Pietro Delle Piane che si sono detti addio.

Anna e Andrea insieme dopo Temptation Island 2020, il web furioso: “Devi baciare i piedi ad Andrea”

Tutto comincia dal piano messo in atto da Anna che ha finto di essere interessato al single Carlo. “Ti spiego la mia finta storia con Carlo. Volevo che stavi male perchè penso che tu non vuoi formare una famiglia con me per non far soffrire qualcosa della tua famiglia. Io ti ho voluto far soffrire perchè se io me ne vado, e lo sai che me ne vado se non si va avanti, tu soffri. Ecco perchè l’ho fatto, per farti stare male per farti capire che soffriresti come un cane se ti lasciassi. Una donna senza anima non passa le giornate intere nel tuo ristorante per farti compagnia”, sbotta Anna.

“Ma ti sembra giusto quello che hai fatto? Per convincermi ad avere un figlio mi hai fatto ingelosire”, replica Andrea mentre Anna è convinta di aver fatto la cosa giusta.

“Tu hai una presunzione del caz*. Vuoi essere uomo e donna. Te la devi togliere. Mi hai fatto passare da mezzo uomo, da ragazzino che stava a casa tua a scrocco. Quando mi hai messo davanti all’evidenza, ho cominciato a pagare? Gennaio e febbraio hai lavorato?”, chiede Andrea. “No”, risponde Anna. “E chi ti dava i soldi?”, chiede ancora Battistelli. “Tu”, risponde ancora la Boschetti.

“Io mi sono preso un pacchetto grande e l’ho fatto perchè sono innamorato. Ti ho sempre detto che non sono pronto a formare una famiglia perchè voglio crescere, voglio migliorare lavorativamente“, aggiunge ancora Andrea.

“Tu mi hai messo al quarto posto nella tua vita e ricordati che ad Anna, al quarto posto, non la mette nessuno soprattutto il fidanzato”, sbotta ancora la Boschetti. Dopo un ulteriore scambio di battute, Anna e Andrea decidono di uscire insieme dal villaggio scatenando la dura reazione del web.

Sotto i post pubblicati sulla pagina Instagram di Temptation Island dedicati ad Anna e Andrea, i commenti degli utenti furiosi sono davvero tanti.