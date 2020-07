Christian Vieri, lite con un amico di vecchia data: l’indizio su Instagram

Christian Vieri sembrerebbe aver messo fine alla storica amicizia con Andrea Pucci. I due non si seguono più su Instagram, il motivo dell’allontanamento.

“Una vita da bomber” non sempre paga, chiedere a Bobo Vieri. Il celebre ex calciatore, che sta popolando l’estate di moltissimi appassionati con la hit estiva che prende spunto da un suo tratto distintivo (quello di essere bomber), non starebbe attraversando un periodo facile: nulla di grave, o meglio irreparabile. L’ex giocatore, fra le altre, di Inter e Milan si gode i suoi figli – due bambine, nate dall’unione con la modella e showgirl Costanza Caracciolo – e la bella stagione senza un amico di vecchia data al fianco.

Christian Vieri, infatti, avrebbe interrotto bruscamente i rapporti con Andrea Pucci. Il celebre comico è da sempre amico di Vieri, i due anno trascorso diversi anni insieme fra risate, confessioni e rivelazioni reciproche: c’erano tutti gli ingredienti per un’amicizia duratura che, invece, sembrerebbe essersi dissolta improvvisamente. Ancora ignoti i motivi della rottura, il settimanale “Chi” ipotizza una brusca lite di cui ancora non si sanno le ragioni. Qualcosa di grosso, e grave, dev’essere successo perché i due – oramai da qualche tempo – non si seguono neppure più sui social network.

Christian Vieri-Andrea Pucci, è la fine di un’amicizia: l’indiscrezione social

Questi indizi normalmente potrebbero risultare irrilevanti, ma per due come loro che adoperano i social quotidianamente il discorso è diverso. Non seguirsi più su Instagram implica, quasi sicuramente, aver tagliato i ponti. Allontanamento che segna, forse, un cambiamento vero e proprio nella vita di Vieri e Pucci. Litigano raramente ma quando lo fanno poi la cosa va per le lunghe: l’ultima volta che i due si sono allontanati risale a quando Bobo firmò per il Milan, uno smacco troppo grande da digerire per Pucci (da sempre grande tifoso interista).

I motivi dell’alterco, stavolta, dovrebbero essere diversi. A meno che Vieri non abbia firmato per diventare il prossimo Direttore Tecnico dei rossoneri: forse questo spiegherebbe una separazione così repentina fra due amici che sembravano essere il ritratto della lealtà e dell’attaccamento, sempre presenti l’uno per l’altro. Fino a un certo punto, evidentemente.

