Uomini e Donne, Teresanna Pugliese svela: “Devo stringere i denti”

Teresanna Pugliese, ex tronista di Uomini e Donne, si è lasciata andare ad un lungo sfogo in merito al difficile periodo che sta vivendo.

Teresanna Pugliese è nota al pubblico del piccolo schermo per aver preso parte al Trono Classico di Uomini e Donne, dove ha avuto una storia d’amore con Francesco Monte, e per aver partecipato alla quarta edizione del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini.

Di recente Teresanna ha organizzato un party per i suoi 33 anni raccontando al settimanale Chi, che questo anno, un po’ particolare per tutti vista l’emergenza del coronavirus nel mondo, segna quasi una rinascita per lei. Un anno zero in cui farsi forza e ripartire da zero.

“Voglio considerare quest’anno come un punto di partenza, un anno zero” ha ammesso Teresanna Pugliese di Uomini e Donne, che non molto tempo fa ha fatto una precisazione sulla sua partecipazione al GF Vip.

“Bisogna stringere i denti, darsi da fare in attesa che sorga una nuova alba” ha concluso l’ex tronista, che spera che quest’anno possa esplodere in nuove opportunità per tutti quanti. Un po’ come il boom economico che investì l’Italia negli anni 60, tema scelto da lei per il suo chiacchieratissimo party di compleanno.

Teresanna Pugliese dopo Uomini e Donne: “Sogno il boom americano”

Teresanna Pugliese spera, infatti, che l’Italia possa risorgere, visto il periodo difficile, come una fenice dalle sue ceneri e ripercorrere un periodo florido dopo essersi piegato a causa dell’emergenza del coronavirus, che ha messo in difficoltà e non poco la nostra popolazione.

Nell’attesa l’ex tronista di Uomini e Donne spera che tutti possano viversi il loro sogno americano.

“La mia festa di compleanno è stata incentrata sugli anni 50 e 60, ho organizzato tutto io perché ho una certa passione per gli eventi” ha confidato l’ex concorrente di Alfonso Signorini, che sembrerebbe aver lanciato una frecciata a Giulia De Lellis. “Quelli sono gli anni del sogno americano e spero che possano tradursi come una speranza per tutti noi, un segnale di cambiamento” ha aggiunto la Pugliese.

“Spero davvero che oggi, quando tutto questo sarà finito, la storia possa ripetersi” ha concluso Teresanna Pugliese dopo Uomini e Donne.

Speriamo che l’augurio di Teresanna del GF Vip possa diventare presto realtà.