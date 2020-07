I segni zodiacali dei quali ci si può fidare ad occhi chiusi

Scopri quali sono i segni zodiacali dei quali puoi fidarti e quali sono quelli sui quali, invece, è meglio non riporre la propria fiducia.

Ogni persona ha caratteristiche positive e negative che ne fanno un essere tutto da scoprire. In base alle esigenze e ai modi di essere degli altri, le persone danno vita a rapporti interpersonale che a volte possono rivelarsi speciali ma che altre possono fallire miseramente. Tra i requisiti più importanti e richiesti da tutti c’è la fiducia e la possibilità di poterla riporre su chi si ha accanto. Non tutti però sono degni di meritarla. Ci sono infatti persone che per natura preferiscono vivere alla giornata e pensare solo a se stesse. Mentre altre, per fortuna, risultano essere più sincere e in grado di soddisfare i bisogni di chi ha il desiderio di appoggiarsi ad una persona fidata.

Essere persone meritevoli di fiducia dipende solitamente da un mix di caratteristiche che si legano alla personalità, al modo di intendere la vita, alle esperienze vissute e, ovviamente, al segno zodiacale di appartenenza. Per questo motivo, oggi scopriremo insieme quali sono i segni dei quali ci si può fidare a cuor leggero. E, giusto per avere un quadro più ampio, scopriremo anche quali sono quelli che è meglio non considerare affidabili. Un parametro che potrà tornare utile a molti e che può aiutare a conoscere meglio persino se stessi.

Astrologia: i segni zodiacali dei quali ci si può fidare e quelli dai quali è meglio guardarsi

Ariete – Quelli di cui è meglio non fidarsi troppo

I nati sotto il segno zodiacale dell’Ariete non rientrano tra i segni zodiacali dei quali ci si può fidare. Sebbene sulla carta siano persone precise e tranquille, quando hanno modo di avere la meglio su qualcuno, non esitano neanche per un istante. Egocentrici come pochi, hanno a cuore solo il proprio benessere. Ciò li porta a non preoccuparsi di chi hanno intorno. Un modo di fare che li rende spesso distanti e difficili da comprendere. E sebbene in mancanza di “tentazioni” siano in grado di rivelarsi dei buoni amici, con loro è sempre bene non abbassare mai la guardia. Alla prima occasione, infatti, non esiteranno a tradire la fiducia in loro riposta. E a volte anche per ottenere cose davvero ininfluenti. Ma è nella loro natura e sperare di farli ragionare è pressoché inutile. Motivo per cui l’unica arma a disposizione è quella di sapere cosa aspettarsi e farsi trovare pronti.

Toro – Quelli di cui ci si può fidare solo se si è tra i loro affetti più cari

I nativi del Toro sono tra i segni zodiacali che, quando si parla di fiducia, rientrano tra i più affidabili. Quello che non tutti sanno è che questo loro modo di essere non vale per tutti ma solo per le persone che i nativi del segno reputano importanti. Se si è loro parenti stretti, amici di infanzia o uniti da legami speciali, fidarsi da loro è più che corretto. Per le persone che amano, infatti, i nativi del Toro sono disposti a tutti e seppur tentati, cercheranno sempre di non tradire la fiducia in loro riposta. Se i rapporti non sono poi così speciali, però, le cose cambiano del tutto. E, i nativi del segno, possono rivelarsi del tutto inaffidabili. Bravissimi a parole, se ne avranno occasione, non esiteranno a tirare acqua al proprio mulino. E ciò vale anche se farlo significa ferire persone che hanno scelto di credere in loro. Per i nativi del segno è infatti importante mostrare lealtà solo alle persone che veramente contano. Del parere delle altre non gli importa abbastanza da sacrificarsi per mantener fede alla parola data.

Gemelli – Quelli di cui è meglio non fidarsi troppo

Anche i nati sotto il segno dei Gemelli rientrano tra i segni dei quali è meglio non fidarsi troppo. Sebbene in determinati tipi di rapporti siano in grado di dare sempre il meglio di se, in generale si tratta infatti di persone estremamente prese da se stesse e per questo poco propense a mantenere la parola data o ad avere un modo di fare coerente con ciò che dicono. Piuttosto umorali possono infatti fare promesse delle quali si dimenticano poco dopo. E, allo stesso tempo, se ritengono che non c’è abbastanza intesa con le persone con cui hanno a che fare, possono decidere di sparire per cercare qualcuno più in linea con il loro modo di essere. I nativi del segno non rientrano quindi tra i segni più affidabili dello zodiaco. Spesso possono arrivare a dire bugie, alle volte sono infedeli e di norma non amano avere vincoli perché ciò li fa sentire in qualche modo braccati. Si tratta quindi di persone da prendere così come sono e da accettare in toto, comprensivi cioè dei loro difetti. Cosa che con il loro assurdo modo di fare sanno rendere persino possibile.

Cancro – Quelli affidabili a progetto

I nativi del Cancro sono tra i segni zodiacali che quando si parla di affidabilità si trovano in una sorta di via di mezzo. Tutto sta, infatti, nel come vivono in un determinato momento e nel tipo di rapporto che hanno con le persone che scelgono di fidarsi di loro. Quando vivono un periodo positivo, si trovano ad essere piuttosto affidabili ed in grado di soddisfare le esigenze di chi sta loro intorno. In altre circostanze, invece, possono decidere di dare di matto all’improvviso rompendo anche promesse importanti. Lunatici come pochi, tendono a cambiare idea facilmente e a volte arrivano ad agire mossi dalla voglia di fare dei dispetti. Un atteggiamento che non gli rende onore ma che fa parte di loro e che purtroppo non riescono quasi mai a controllare. Volergli bene significa accettare questo modo di essere e imparare a gestirli. Il tutto con la consapevolezza di poter vivere momenti sereni e altri in cui si dovrà avere a che fare con il loro temperamento ballerino e non sempre piacevole da subire.

Leone – Quelli che è sempre meglio tenere d’occhio

Non si può dire che i nati sotto il segno zodiacale del Leone siano persone inaffidabili. Con loro però, non si sa mai dove si può andare a finire. E se si parla di fiducia, tutto dipende da diversi fattori a volte non controllabili. Solitamente leali, almeno con le persone che amano e che considerano parte della loro cerchia ristretta di affetti, i nativi del segno sono abituati a pensare prima di tutto a se stessi. Ciò significa che se per vivere bene hanno bisogno di scavalcare qualcuno, sono pronti a faro e tutto senza sentirsi minimamente in colpa. Avere a che fare con loro significa quindi essere sempre in una posizione di rischio, con l’ansia di poter essere “sacrificati” per qualcosa di più grande. Per fortuna, di solito è facile intuire come agiranno perché mossi sempre dagli stessi bisogni che sono quello di farsi notare e di riuscire nella vita. Imparando a conoscerli sarà quindi possibile stabilire un contatto con loro e tutto senza correre rischi. Ciò che conta, però, è tenere gli occhi sempre ben aperti e tutto senza farsi guidare dal cuore. Avere a che fare con loro è infatti come stare in guerra, abbassare le difese può portare ad una clamorosa sconfitta.

Vergine – Quelli dei quali ci si può (quasi sempre) fidare

I nativi della Vergine hanno un’altissima opinione della fiducia e in un rapporto sono i primi a chiederla. Se si rendono conto di non potersi fidare di qualcuno, preferiscono estrometterlo dalla propria vita senza farsi remore di alcun tipo. Amanti dei rapporti sinceri, tendono a dire sempre quello che pensano e rispettano chi si dimostra in grado di fare altrettanto. Purtroppo, però, hanno il particolare difetto di credersi sempre dalla parte del giusto. Così, se arrivano a convincersi che agire in un determinato modo è la scelta più giusta, possono venir meno a qualche promessa e tutto senza provare rimorsi. Ragionare con loro è pressoché inutile. I nativi del segno sono infatti convinti che la serietà e la capacità di mantenere la parola data siano un bene prezioso. Allo stesso tempo, però, sono in grado di mostrarsi del tutto estranei a questo principio. Si tratta quindi di segni che è bene imparare a conoscere. Solo così si potrà infatti prevedere il loro modo di agire, scegliendo di volta in volta le mosse più giuste da compiere.

