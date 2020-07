Come riciclare i bicchieri rotti: 5 facili modi per riutilizzarli VIDEO

Bicchieri rotti, spaiati, scheggiati? Da oggi non avrai più bisogno di buttarli perché puoi riciclarli in modo davvero semplice.

Invece di buttare sappi che da oggi puoi riciclare i tuoi bicchieri rotti trasformandoli in qualcosa di creativo. Segui le 5 idee che stiamo per proporti e non lasciartele scappare.

A chiunque capita accidentalmente in cucina di rompere o scheggiare dei bicchieri. Accaduto ciò purtroppo pensi che riutilizzarli per lo stesso uso di prima sia impossibile e non hai tutti i torti ma forse non sai che possono tornarti utili per tanti altri impieghi.

Bicchieri in vetro rotti? Riciclali così!

Quando ti capita un bicchiere rotto oppure uno pieno di scheggiature puoi quindi riciclarlo. Il vetro è uno dei materiali riciclabili al 100%. Puoi quindi smaltirlo partecipando alla salvaguardia dell’ambiente. Dovrai fare molta attenzione, si tratta pur sempre di vetro, ma potrai dar vita ad oggetti inaspettati.

Sapevi ad esempio che puoi riutilizzare il vetro dei bicchieri rotti per creare dei gioielli? Iniziamo però da un bel quadro.

5 idee per creare con il vetro

Creare un quadro con il vetro non richiede affatto un’innata propensione per l’arte. Puoi utilizzare i pezzi di vetro colorato o trasparente e assemblare un quadro in stile mosaico. Crea una bozza che rappresenti un po ciò che vorresti appendere in casa. Attacca i pezzi di vetri con la colla.

La base può essere o una classica tela oppure una semplice tavoletta in legno. Puoi anche sbizzarrirti dipingendo i pezzetti di vetro con colori differenti per creare un effetto particolare.

Per creare dei gioielli ti basterà recarti in negozi di hobbystica, li troverai tutti i materiali che ti occorrono per creare dei favolosi e originali gioielli da indossare per occasioni particolari.

I porta candele verranno bellissimi con il vetro di scarto. Questi è possibile farli con tutti quei bicchieri che non si disintegrano ma che presentano solo crepe. Con dei tappi di sughero, colla a caldo, un disco di sughero sottile, lo spago e il bicchiere con scheggiature.

Incolla il bicchiere sul disco e i tappi tutti attorno. Decora con lo spago, e infila la candela nel bicchiere.

Infine un bel vassoio. Quando possiedi un vassoio vecchio è giunto il momento di impreziosirlo incollando semplicemente tutti i pezzetti di vetro. L’essenziale è sempre avere a disposizione una colla vilinica diluita e impermeabile. I bicchieri sono un oggetto versatile che si presta a differenti idee creative con anche dei bellissimi bicchieri da bibita colorati fatti con barattoli in vetro e vecchi smalti per unghie.