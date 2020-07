Stavi cercando un panino gourmet da portare in spiaggia e ricco e prelibato per una gita fuori porta? Ecco per te la ricetta del panino con frittata di cipolle e prosciutto crudo, ricetta facile per un sapore unico!

Tutti sappiamo che il re di tutti i panini è il panino con la frittata, un tripudio di bontà per un accostamento unico nel suo genere. La frittata si può preparare in maniera basica oppure con l’aggiunta di ingredienti preziosi per creare delle pietanze davvero succulente.

Il re dei panini: panino con la frittata

Oggi vogliamo proporti un panino ricco, una farcia di frittata di cipolle e prosciutto crudo da portare con te come se fosse un pranzo al sacco, al mare, in montagna, in ufficio, dove vuoi.

La frittata, piatto composto da uova, è un ottima fonte di proteine che, abbinata al pane va a comporre un pasto di macronutrienti quali i carboidrati e appunto le proteine.

Se temi il colesterolo, (anche se dosi adeguate di uova non portano alcun tipo di problema), puoi sempre prepararla utilizzando solo gli albumi.

Se inserita correttamente nella dieta, la frittata è un alimento versatile che può aiutare anche a dimagrire. Per tutti quelli che hanno la convinzione che la frittata sia un piatto poco sano e che faccia male alla salute e alla linea: vi sbagliate di grosso!

Ti ricordiamo che, a meno che non si tratti di cibo spazzatura oppure di prodotti altamente raffinate, i cibi, se consumati in maniera corretta e variegata possono contribuire al tuo benessere, a meno che non si soffra di patologie specifiche, in tal caso bisognerà fare maggiormente attenzione e rivolgersi ad uno specialista.

Ricetta del panino con la frittata di cipolle e una fetta di prosciutto crudo

Gli ingredienti per il panino con la frittata di cipolle sono semplici, noi, per arricchire il pranzo aggiungeremo un fetta di porosciutto crudo di montagna a tua scelta per completare l’esplosione di sapori.

Se riesci, utilizza un pane fatto in casa a lievitazione naturale, oppure preferisci i panificati grezzi, integrali, ai cereali, evita il pane bianco raffinato. Se vuoi puoi anche creare un bel pane morbido dell’ultimo minuto, senza impasto e utilizzando una pentola da forno.

Ma passiamo agli ingredienti, avrai bisogno di: due generose fette di pane, 2 uova, 1 cipolla bionda, sale e pepe quanto basta, olio extra vergine di oliva, aceto, 20 grammi di parmigiano, 30 grammi di soncino.

Segui la ricetta passo passo, troverai anche l’aggiunta del burro ma puoi evitarlo se non sei solita usarlo. A fine cottura della frittata aggiungi una fetta di prosciutto crudo di montagna e termina il tuo panino ricco coprendolo con l’altra fetta.

Lascia raffreddare (il panino con la frittata è ottimo anche freddo), avvolgilo nella pellicola trasparente da cucina e portalo con te, preparane diversi per tutta la famiglia e varia gli ingredienti, il panino, se ripieno di ingredienti sani, una volta tanto è quello che serve per rendere in pranzi fuori da casa davvero speciali!