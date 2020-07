Luca Capuano a C’è tempo per confessa: “Inviato messaggi espliciti”

Luca Capuano, intervistato a C’è tempo per su Rai 1, ha svelato di aver ricevuto messaggi espliciti sui propri profili social.

Luca Capuano questa mattina è stato uno degli ospiti di C’è tempo per, il programma condotto da Beppe Convertini e Anna Falchi sul primo canale pubblico. Durante il corso della sua ospitata nello show, l’attore ha confidato che spesso si ritrova a leggere messaggi molto espliciti da parte dei suoi fan. Tali messaggi però non sono affatto graditi e per questo motivo il bell’attore passerebbe all’azione bloccando gli utenti che gli hanno scritto complimenti che vanno al di là della buona e semplice educazione.

“Non posso nascondere che a volte mi hanno inviato dei messaggi dal contenuto davvero molto esplicito” ha raccontato l’attore infastidito a Beppe Convertini e Anna Falchi, che di recente ha incantato i fan sui social. “Ma io li blocco subito, non mi va di leggerli” ha spiegato.

“Però ricevo anche altri messaggi che mi fanno davvero piacere, talmente belli che spesso mi commuovo” ha concluso Luca Capuano a C’è tempo per. “Al mondo esistono persone davvero molto affettuose” ha aggiunto.

C’è tempo per, Luca Capuano sul suo matrimonio: “Non è sempre facile”

Luca Capuano, oltre a parlare del suo rapporto con i fan e i relativi social a C’è tempo per su Rai 1, si è anche sbilanciato a qualche confessione sul suo matrimonio.

Il bell’attore, infatti, è felicemente sposato con Carlotta Lo Greco, i due hanno scelto di convolare a nozze nel 2012, ma ha spiegato che una relazione tra due persone appartenenti al mondo dello spettacolo non è sempre facile come può sembrare all’occhio esterno, ma nonostante tutto lui e la sua dolce metà riescono a gestire il tutto nel migliore dei modi.

“Non è sempre facile avere al proprio fianco una persona che di mestiere fa l’attore“ ha spiegato l’artista sul suo matrimonio. “Carlotta è un po’ gelosa, nonostante anche lei svolga questo lavoro” ha confidato, rivelando anche che la follia più grande che ha fatto per amore è stata proprio quella di sposarsi.

Consigli d’oro quelli di Luca Capuano che tutti i personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo dovrebbero tenere bene a menta, come Antonella Elia che ha ricevuto la proposta di nozze.

Luca Capuano su Rai 1 si è raccontato come non mai, visto che di solito si è sempre mostrato abbastanza timido per quanto riguarda il suo privato.