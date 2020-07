Il colore delle pareti avrebbe un impatto sulla nostra vita sessuale

Di quale colore dovreste dipingere la vosta camera da letto per potenziare la vostra vita sessuale? Scoprilo in questo articolo.

Un recente studio è stato condotto per determinare l’influenza dei colori sulla sfera sessuale e ha stabilito di quale colore dovrebbe essere dipinta la camera da letto per beneficiare di una carica erotica extra.

Cromoterapia per potenziare la carica sessuale

Abbiamo già parlato dell’influenza dei colori e dei benefici della cromoterapia nel nostro articolo: Cromoterapia, scopri in che modo i colori influenzano la tua salute. Abbiamo scoperto che i colori influenzano il nostro sonno, la nostra digestione e ora con sorpresa scopriamo anche che possono essere un valido aoiuto per potenziare la nostra libido. Se la tua relazionesta attraversando un momento di calma piatta e la passione è andata in vacanza scopri come ravvivare il desiderio di coppia negli anni e anche di che colore ridipingere la camera da letto per torare ad essere tra le coppie datate che fanno l’amore come il primo giorno.

Lo studio in questione è stato condotto da Travelodge, una catena alberghiera inglese, con l’intento di far luce sulle possibili connessioni taa colore e desiderio sessuale. Questo studio ha dimostrato che il colore scelto per dipingere le pareti del nostro nido d’amore ha una reale influenza sulla nostra vita sessuale.

Lo studio ha preso in esame 2000 coppie che sono state alloggiate in camere di diverso colore per un determinato periodo. Alla fine dello studio è emerso che le coppie che alloggiavano nelle camere con colori più scuri hanno hanno ammesso di avere circa tre rapporti settimanali.

Tra i colori scuri il color caramello sarebbero risultato essere il più afrodisiaco. Il motivo? Il color caramello e i colori scuri ricorderebbero il cioccolato, un afrodisiaco naturale al 100%.

Che tu ci creda a no, contrariamente a quanto si possa pensare, il rosso non avrebbe alcun effetto sulla libido.

Questo studio ha anche evidenziato che il blu fornisce un sonno migliore, e garantirebbe fino a 2 ore di sonno in più a notte.

Il giallo migliora l’umore negli adulti, ma non nei bambini, anzi è un colore che tende a rendere nervosi i più piccoli.

Il grigio inciderebbe negativamente sul sonno. Una camera dipinta con toni di grigio, ricorderebbe gli schermi video, i nemici numero uno del nostro sonno.

Il colore arancione è lenitivo e stimolerebbe il sistema digestivo.

Orache sai tutto sui colori e su come influenzano il nostro umore in camera da letto non ti resta che pendere un pennello e ridipingere le pareti. Se sei ancora indecisa opta per un arcobaleno, potresti sperimentare un’emozione divesa ogni notte.