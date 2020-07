Diletta Leotta, sedotta e abbandonata: il motivo della rottura con Scardina

Dietro la fine della storia d’amore fra Diletta Leotta e Daniele Scardina ci sarebbe un tradimento, presunto, che la bella catanese non avrebbe sopportato. L’indiscrezione di “Chi”.

Diletta Leotta e Daniele Scardina non sembrerebbero fare più coppia fissa proprio perchè, di stabile, forse non c’è mai stato davvero nulla. Sembrava una fiaba: lei sinuosa e delicata, lui rude dal cuore buono, gli opposti che si attraggono. Forza e delicatezza uniti nell’incastro perfetto: passeggiate in mezzo al bosco, lockdown insieme, famiglie consapevoli e persino ragguagliate su eventuali passi importanti da fare insieme. Alla fine, invece, l’unico passo è stato quello indietro che il pugile ha compiuto nella vita della conduttrice sportiva.

Alla base di questo allontanamento ci sarebbe un tradimento: se fino a qualche settimana fa gli appassionati ed estimatori di Diletta Leotta si chiedevano come mai l’amore con il pugile si fosse dissolto, una risposta in tal senso ha provato a fornirla il settimanale “Chi” che definisce ‘distrazione’ quella che Scardina si sarebbe preso con qualcuno. Il settimanale non entra nei dettagli perchè, al contrario di altri presunti tradimenti nel jet-set nostrano, stavolta non ci sarebbero riscontri ufficiali.

Diletta Leotta nuovamente single: perchè è finita con Daniele Scardina

Dunque siamo ancora sul piano delle ipotesi che, però, spiegherebbero la ragione per cui, da un momento all’altro, Scardina è letteralmente sparito dalla vita (quotidiana e mediatica) della celebre siciliana. Del resto la Leotta, conosciuta proprio per la sua avvenenza e auto-ironia (che ha mostrato anche quando malauguratamente le hanno rubato in casa), non ha mai fatto mistero di essere desiderata e desiderabile ma a certe condizioni.

La 28enne catanese, infatti, è sempre stata molto legata ai valori sentimentali che una storia d’amore deve avere: un impegno resta tale solo se portato avanti con il massimo del coinvolgimento e della serietà. Niente “distrazioni” – diciamo così – dunque. Scardina avrebbe pagato a caro prezzo una debolezza carnale che, secondo la Leotta, avrebbe potuto e dovuto evitare per il bene della coppia e della stabilità del loro rapporto.

Così non è stato, allora pazienza: un colpo inferto inaspettatamente – per usare un termine caro all’ormai ex dolce metà della Leotta – non sempre riesce a mettere ko qualcuno. Infatti Diletta prosegue con i suoi impegni raccogliendo ancor più consensi, perchè spesso l’importante è sapersi fermare al momento opportuno per ricominciare con più slancio verso nuove avventure ed altre occasioni (non solo sentimentali) pronte a sorprendere una vita che sembrava già scritta. Il lieto fine, invece, dobbiamo aggiungerlo noi. La felicità è una scelta che comincia selezionando le persone con cui vogliamo, eventualmente, condividerla.

