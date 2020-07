Temptation Island, Annamaria perdona Antonio: il web la massacra

Annamaria Laino ha deciso di perdonare, in maniera del tutto inaspettata, Antonio Martello a Temptation Island. Il web l’ha massacrata.

Annamaria Laino ha chiesto a Filippo Bisciglia di poter avere un confronto anticipato con il suo fidanzato Antonio Martello, che durante il corso della sua esperienza a Temptation Island ha instaurato un ottimo rapporto con una single. Tanto da darle il suo numero di telefono e di chiederle se secondo lei al di fuori del programma, nella vita reale, possa esserci qualche speranza che il loro rapporto possa maturare in qualcosa di più.

Annamaria, prima di incontrare il suo fidanzato, era più decisa che mai a voler troncare la sua relazione, convinta che lui in realtà non la ami davvero ma che stia con lei soltanto per comodità, ma lui con qualche bella parola e delle spiegazioni molto fantasiose, come quando ha detto alla single che il suo Ti voglio non era nient’altro che un innocuo Ti voglio bene, è riuscito a convincerla e a farle cambiare idea e ad abbandonare il programma da fidanzati.

Annamaria ha perdonato Antonio a Temptation Island, ma il web non ha perdonato lei e sui social più famosi non sono mancate pesanti criticate nei suoi confronti.

Annamaria Laino e Antonio Martello escono insieme da Temptation Island

Il pubblico di Temptation Island ha stroncato l’atteggiamento di Annamaria Laino, affermando che dopo di tutto, visto che sa bene a cosa è andata incontro perdonando Antonio Martello, certe cose nella vita reale forse se le merita.

“Lo ha perdonato, evidentemente se le cerca certe cose” ha scritto un utente su Twitter dopo aver visto la storia di Antonio e Annamaria. “Annamaria si aggiunge alla sfilza di fidanzate che quando si trovano nel villaggio sono Wonder Woman e poi al falò diventano la Bella Addormentata” ha invece scritto un altro utente, che non ha apprezzato la scelta fatta dalla fidanzata.

“Io mi ricordo le tue ripetute volte dove dicevi che saresti uscita da sola” ha protestato un altro fan di Temptation Island.

Annamaria e Antonio a Temptation Island, in particolare lei, hanno deluso le aspettative del pubblico del piccolo schermo, che sperava che la Laino potesse dimostrare anche al falò di essere una donna con gli attribuiti e non che si facesse convincere da qualche bella parola.