Una gravidanza tenuta nascosta fino alla fine. Nella giornata di ieri è stata rivelata la nascita di Willa la prima figlia del cantante Joe Jonas e della regina del Nord di Game of Thrones, Sophie Turner.

La bambina, Willa, è nata lo scorso 22 luglio a Los Angeles ed è stato annunciato con un comunicato dal portavoce della coppia. Sophie e Joe amano mantenere un profilo low, postando poco sui loro social circa la sfera privata e così hanno fatto anche per l’annuncio del nuovo membro della famiglia Jonas, a cui si aggiunge un altro fiocco rosa. Difatti Kevin, il fratello maggiore della famosa band Jonas Brother è padre di due bambine di sei e tre anni, Alena Rose e Valentina Angelina.

Fiocco rosa in casa Jonas

Il tabloit Tmz che ha dato per primo la notizia ha dunque rivelato solo il sesso e il nome della prima figlia di Joe Jonas e Sophie Turner, 31 anni lui e 24 lei. Data la grande riservatezza della coppia non si hanno altre informazioni sulla bambina. La stessa gravidanza dell’attrice è stata tenuta lontano da occhi indiscreti e post sui social. Solo quando recentemente il pancione si è fatto pronunciato hanno iniziato a circolare voci circa la presunta gravidanza della Turner, beccata ad indossare abiti larghi e mega felpe per le strade di per Los Angeles. A fare da complice il lockdown e la quarantena che ha tenuto tutti o quasi tutti chiusi in casa e lontano dai paparazzi. Ma non tutti sono rimasti chiusi in casa durante la quarantena forzata, secondo recenti dichiarazioni il tenore Andrea Bocelli avrebbe violato più volte il divieto.

Ma chi sono Joe Jonas e Sophie Turner?

Cresciuto nel mondo disney grazie a Camp Rock e alla serie TV sulla sua vita e quella dei suoi fratelli (Kevin e Nick) intitolata per l’appunto Jonas, Joe è un cantautore, attore statunitense. Frontman degli DNCE e dei Jonas Brother.

Lei, attrice conosciuta nel mondo per aver interpretato Sansa Stark, il primo ruolo della sua vita che le ha dato una grandissima notorietà e che le ha permesso di interpretare altri ruoli cinematografici come il ruolo di Jean Grey in Dark Phoenix.

cantante degli DNCE e la Sansa Stark di Game of Thrones insieme dal 2017 sono convogliati a nozze lo scorso anno, in una duplice cerimonia: una a sorpresa a Las Vegas e una romantica allo Château de Tourreau in Provenza.

Federica D’Amico