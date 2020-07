Manila Nazzaro | Chi è, età, altezza, carriera e vita privata

Manila Nazzaro, chi è l’ex Miss Italia che partecipa a Temptation Island 2020? Età, altezza, carriera, vita privata e tutto quello che c’è da sapere.

Manila Nazzaro, ex Miss Italia, è una delle donne più belle del mondo dello spettacolo. Mamma di due bambini, nati da un matrimonio finito in modo traumatico, è attualmente fidanzata con Lorenzo Amoruso con cui ha anche deciso di partecipare a Temptation Island 2020, ma chi è davvero Manila Nazzaro? Andiamo a scoprire tutto.

Manila Nazzaro: età, altezza, carriera e vita privata

Nome d’arte: Manila Nazzaro

Data di nascita: 10 ottobre 1977

Età: 42 anni

Segno zodiacale: Bilancia

Professione: Conduttrice televisiva

Titolo di studio: Diploma

Luogo di nascita: Foggia

Altezza: 180 cm

Peso: 57 kg

Account social: Instagram Facebook Twitter

Sito Web: http://www.manilanazzaro.it/

Manila Nazzaro nasce a Foggia il 10 ottobre 1977. E’ alta 1.80 metri e pesa circa 57 kg. E’ diventata famsa vincendo il concorso di bellezza di Miss Italia nel 1999 che le ha poi permesso di entrare a far parte del mondo dello spettacolo.

E’ stata sposata con il calciatore Francesco Cozza con cui ha avuto due figli Francesco Pio e Nicolas. Il matrimonio è poi finito in modo traumatico. Nel 2020, infatti, la Nazzaro ha raccontato di aver scoperto un tradimento subito.

“Ho scoperto su Instagram che aveva un’altra famiglia. Una botta fortissima. Non è una bella cosa vedere su Instagram immagini che si riferiscono all’esistenza di un’altra famiglia”, ha raccontato a Diva e Donna.

Manila ha poi ritrovato l’amore accanto a Lorenzo Amoruso con cui fa coppia fissa da tre anni. L’ex calciatore è riuscito a conquistare gradatamente la sua fiducia e a farle credere nuovamente nell’amore. Sicura della propria storia, la Nazzaro ha così deciso di partecipare a Temptation Island 2020.

Bellissima, mamma e compagna innamorata, Manila Nazzaro nel corso della sua carriera si è cimentata anche nella conduzione sia televisiva che radiofonica oltre che ad aver lavorato a teatro.

L’avventura a Temptation Island 2020 con Lorenzo Amoruso

All’interno del villaggio di Temptation Island 2020, la Nazzaro ha espresso il desiderio di concretizzare la storia con Lorenzo Amoruso con la convivenza, ma di essere anche frenata dalla non voglia del compagno di lasciare Firenze.

“Il fatto che lui non abbia proprio voglia di trasferirsi da Firenze a Roma mi ha un po’ allontanata. Io non posso dipendere da un uomo per far campare i miei figli, devo lavorare”, ha confessato.

“Lo vedo solo nel weekend. Ho bisogno di un appoggio concreto, di una situazione stabile e quotidiana anche perché lui non lavora a Firenze e quindi potrebbe trasferirsi a Roma. Io non ho paura di stare da sola, ho due figli e non mi annullo per un uomo”, ha aggiunto ancora.