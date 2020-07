Francesco Monte: “In tv mi hanno trattato come carne da macello”

Francesco Monte ha ammesso di aver preferito la musica alla tv perché lì è stato trattato come carne da macello. Si riferiva forse al GF Vip?

Francesco Monte ha debuttato nel mondo della musica e il suo lancio ha fatto non poco discutere e no, non ci riferiamo alle sue abilità canore o alla qualità del brano proposto. Il suo pezzo di esordio paragonabile quasi alla mela della discordia, che ha scatenato una vera e propria guerra sul web tra i personaggi di spicco del mondo dello spettacolo e la sua fidanzata Isabella De Candia, che ha difeso a spada tratta il lavoro discografico del suo fidanzato senza cogliere l’ironia con cui è stato commentato il pezzo in questione.

Francesco, intervistato dal portale Leggo, ha ribadito che lui di tutto questo e dei vari gossip sul suo conto non ha mai parlato in vita sua, ma che lo hanno sempre fatto gli altri. Oltre a questo l’ex tronista di Uomini e Donne ha rivelato di preferire il mondo della musica a quello della tv, perché in quest’ambiente è stato trattato come carne da macello, in quanto è stato selezionato soltanto quando era il miglior prodotto da vendere.

“Ci tengo a precisare che io delle mie cose non ho mai parlato“ ci ha tenuto a precisare Monte. Perché in effetti lui non ha mai parlato ma la sua fidanzata contro Tommaso Zorzi sì. “Ma mi infastidisce che si esprima un giudizio sulla base di discorsi che puntualmente vengono estrapolati dal contesto in cui vengono dette” ha proseguito l’ex di Cecilia Rodriguez, facendo probabilmente riferimento alle parole di Zorzi quando lo ha accusato di aver detto frasi dal contenuto omofobo.

“In televisione sono stato trattato come carne da macello, mi hanno venduto come la notizia che valeva di più” ha spiazzato Francesco. “E’ anche per questo motivo che preferisco il mondo della musica” ha concluso.

Francesco Monte ha lanciato una frecciata al GF Vip, che ha ampiamente trattato la sua storia con Cecilia Rodriguez e Giulia Salemi?

Tale e Quale Show, Francesco Monte svela: “Mi ha dato coraggio”

Francesco Monte, oltre ad essersi levato qualche sassolino dalla scarpa, ha parlato anche della sua esperienza a Tale e Quale Show, sottolineando quanto sia stata importante per lui e quanto gli sia servita per uscire fuori dal guscio e far sentire al pubblico del piccolo schermo il suono della sua voce.

“Prendere parte al programma di Carlo Conti mi ha aiutato a prendere coraggio” ha ammesso l’ex tronista di Uomini e Donne. “Lì ho ricevuto complimenti da persone del settore” ha aggiunto.

“Il primo ad incoraggiarmi in questo campo è stato il maestro Cotugno” ha spiegato Francesco Monte su Tale e Quale Show, che sta puntando ad andare a Sanremo. “Lui mi ha chiamato per prendere parte ad un progetto ma in quel momento aveva come un frullatore in testa” ha ammesso Francesco. “Ci ho messo ben sei mesi per metabolizzare il tutto”.

Nonostante il lungo periodo, Francesco Monte ha trovato il coraggio di realizzare il suo sogno.