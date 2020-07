Fedez asfalta Andrea Bocelli: “Fare silenzio non fa male”

Fedez ha messo a tacere come soltanto lui sa fare Andrea Bocelli, dopo le sue assurde affermazioni in merito alla reale esistenza del coronavirus.

Andrea Bocelli è stato il protagonista dell’ennesima polemica sul coronavirus. Il cantante ha dichiarato che nessuno delle persone che conosce è andato in terapia intensiva, insinuando che il virus sia soltanto un’invenzione dei potenti.

Le sue dichiarazioni hanno sconvolto, con giusta causa, l’opinione pubblica e tra le tante repliche non è mancata quella di Fedez.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Andrea Bocelli contro il Governo: “Io, umiliato dal lockdown”

Se non conoscete nessuno che sia stato in terapia intensiva e vi permettete di instillare il dubbio che la pandemia sia stata fantascienza vi presento un mio amico che causa Covid ha dovuto subire un trapianto di polmoni a 18 anni. Poi fare silenzio ogni tanto non fa male eh pic.twitter.com/v5px9Pfosw — Fedez (@Fedez) July 27, 2020

Fedez ha replicato a Bocelli, affermando che quando non si conosce un argomento è consigliabile tacere, in modo tale da non fare una brutta figura.