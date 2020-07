L’errore che fanno i segni zodiacali nelle relazioni

Scopri qual è l’errore più grande che i vari segni dello zodiaco fanno quando hanno a che fare con gli altri.

Ognuno di noi ha un modo differente di rapportarsi agli altri. E ciò può portare ad avere rapporti interpersonali sereni o travagliati. Il modo di agire può infatti influire sia in modo positivo che negativo sulla vita degli altri e, di conseguenza, su come si viene percepiti. Essere troppo diretti, appiccicosi, leali o dispettosi, porta infatti a risposte ben diverse tra loro e queste sono spesso alla base del tipo di rapporto che si ha con le altre persone.

Ovviamente, essendo tutti diversi, ognuno di noi ha modi diversi di agire e quando si parla di rapporti, c’è sempre almeno un errore che si fa senza neppure rendersene conto. Ebbene, oggi proveremo a capire qual è l’errore più grande che ogni segno zodiacale mette in atto nelle relazioni. Un modo per correggersi o per sapere in anticipo a cosa si andrà incontro frequentando qualcuno. E tutto perché come ormai sappiamo le stelle possono influenzare anche il modo di agire di ognuno di noi.

Astrologia: l’errore che fanno i segni zodiacali quando hanno a che fare con gli altri

Ariete – Quelli che sono troppo egoisti

I nati sotto il segno zodiacale dell’Ariete sono altamente egocentrici. Lo sono a tal punto da non preoccuparsene e da far pesare la cosa a chi li circonda. Quando hanno a che fare con gli altri, questo aspetto del loro modo di essere può ovviamente creare diversi problemi. Il loro mettersi sempre al centro di tutto tende infatti ad innervosire chi si trova a subirne i modi di fare. Cosa che, alla lunga, può rappresentare un problema piuttosto grande, sopratutto se si considera il loro essere testardi. I nativi del segno sono infatti convinti di essere sempre dalla parte del giusto. Motivo per cui non accettano facilmente delle critiche, innervosendosi se qualcuno prova anche ad osare di suggerir loro come comportarsi.

Toro – Quelli che a volte stanno troppo sulle loro

I nativi del Toro sono noti per essere dolci e sempre in grado di mettere gli altri a proprio agio. Per questo motivo, le volte in cui agiscono diversamente finiscono con l’urtare in modo anche serio chi li circonda. Purtroppo per loro, però, i nativi del segno hanno bisogno di star bene con se stessi per poter dare il meglio di se. Quando ciò non avviene finiscono con il mostrare un carattere meno accomodante del solito. Così, in caso di discussioni o di problemi da gestire, si trovano ad agire senza quasi pensare, deludendo in qualche modo le aspettative di chi si aspetta tutt’altro da loro. Quando ciò avviene, i rapporti possono farsi più tesi e visto che i nativi del segno sono anche molto orgogliosi, il rischio è quello di andare incontro a scontri senza via d’uscita. Un problema che potrebbero evitare semplicemente spiegando di non essere al meglio di se quando si sentono giù ed evitando ogni possibile forma di discussione.

Gemelli – Quelli che cambiano idea troppo spesso

I nati sotto il segno dei Gemelli hanno dalla loro una dualità che è parte del loro essere speciali ma anche causa di problemi nelle relazioni. Il fatto che cambino spesso e volentieri umore è infatti un problema da tenere sempre in considerazione in quanto può portare a tensioni con gli altri. Se a ciò si aggiunge che anche quando tutto va bene, finiscono quasi sempre con il cambiare idea sulle cose, è facile immaginare come gli altri possano sentirsi destabilizzati. Così, anche se da un certo punto di vista i nativi del segno si trovano ad avere sempre consensi per via del loro carattere solare e delle idee sempre vincenti delle quali si fanno promotori, spesso possono risultare anche di difficile gestione. Quando ciò avviene, chi ha a che fare con loro preferisce prendere le distanze per qualche tempo, evitando così di trovarsi a dover ragionare più e più volte sulla stessa cosa. Un problema che potrebbero evitare semplicemente mostrandosi un po’ più stabile riguardo a ciò che pensano e dicono.

Cancro – Quelli che sono troppo pressanti

I nativi del Cancro sono conosciuti da tutti come persone dolci e sempre in grado di conquistarsi le simpatie altrui. Hanno però anche dei modi di fare che a volte possono far saltare i nervi a chi sta loro accanto. Quando tengono a qualcuno finiscono infatti con il diventare pressanti. A muoverli è una forma di insicurezza che li spinge a voler tenere sotto controllo gli altri e tutto solo per essere sicuri di non perderli. Dall’altra parte, però, questo modo di fare può essere percepito in modo negativo. Quando succede, si viene a creare una tensione che i nativi del segno non stanno gestire al punto da poter diventare nervosi o scontrosi. A volte, spiegare le loro insicurezze potrebbe essere la soluzione più semplice ed immediata per far si che il rapporto con gli altri non si rovini e che, anzi, proceda nel migliore dei modi anche in presenza dei loro strani modi di fare.

Leone – Quelli che vogliono gestire troppo la vita degli altri

I nati sotto il segno zodiacale del Leone sono persone che vengono percepite da tutti come solari e in grado di ottenere sempre il meglio dalla vita. Per questo motivo capita spesso che chi li frequenta si trovi a chiedere loro dei consigli personali. Quando ciò avviene (e in realtà anche quando non è richiesto), i nativi del segno finiscono con il dare troppi pareri, finendo con il cercare di controllare la vita di chi gli sta intorno. Un modo di fare che dipende dal loro cercare sempre di manipolare tutto ciò che rientra nella loro sfera personale. Non tutti però sono pronti ad accettare un simile modo di fare. E quando ciò avviene, si trovano ad entrare in conflitto con chi non sopporta intromissioni nella propria vita. Un problema che a volte potrebbe rivelarsi difficile da gestire e in grado di portare a tensioni anche importanti. Per questo motivo, l’unica cosa che possono fare i nati sotto il segno del Leone è quella di cercare di limitarsi e di “aiutare” solo chi chiede espressamente un loro intervento.

Vergine – Quelli che sono poco collaborativi

I nativi della Vergine, quando si parla di rapporti con l’altro sesso, finiscono quasi sempre con l’avere dei modi di fare che possono risultare difficili. Ciò dipende dal loro essere troppo giudicanti, spesso criticoni ma sopratutto poco collaborativi. Quando hanno anche fare con gli altri pretendono infatti di fare sempre a modo loro. Al contrario non si mostrano minimamente collaborativi con chi li circonda. Un modo di fare che viene percepito sempre in modo negativo e che può portarli a svariati scontri. E, in alcuni casi persino a litigi importanti, anche con persone alle quali tengono. Moderare il loro modo di fare può essere quindi una buona soluzione alla quale aggiungere anche una maggior capacità di collaborare e di aprire la mente. In questo modo anche accettare i punti di vista altrui sarà per loro più semplice e per certi versi persino utile per arricchire il proprio modo di essere.

