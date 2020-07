Cozze gratinate al forno: VIDEO RICETTA ricca di bontà

Le cozze gratinate al forno sono un antipasto sfizioso o un ottimo contorno da abbinare a secondi anch’essi di pesce. Prepararle in pochissimo tempo è facile, basta seguire passo passo la ricetta.

Questo piatto rappresenta una preparazione tipica del sud, l’estate ne fa da portavoce. La pietanza in se per se è davvero basica. Si tratta infatti di disporre dei gusci delle cozze che vengono poi farciti con un composto cremoso e denso morbidissimo fatto di pan grattato, olio extra vergine di oliva, aglio, prezzemolo fresco e acqua delle cozze filtrata.

Le cozze gratinate, un piatto unico, facile e buono

La particolarità della farcia sta proprio in quest’acqua filtrata. L’acqua infatti durante la cottura in forno si rapprende e il ripieno acquista così cremosità diventando al contempo bello compatto. In superficie si andrà a formare una dorata crosticina per un sapore ed un gusto unici!

Da pochissimi ingredienti basici e genuini ne uscirà un piatto prelibato, da leccarsi i baffi. Delle cozze gratinate, in tutto lo stivale, possiamo assistere ad innumerevoli varianti che però mantengono sempre gli ingredienti basici e genuini.

Ormai le rivisitazioni dei piatti sono in voga tra gli chef e talvolta superano anche, con qualche step in aggiunta, qualche diverso ingrediente, qualche altro ingegnoso trucco, le ricette della tradizione.

Se anche l’occhio vuole la sua parte, le cozze sono un aperitivo bellissimo da portare a tavola, quando hai l’occasione di avere amici a cena, sorprendili pure con questa proposta bella da vedere e buona da mangiare. Una splendida figura è assicurata.

La ricetta delle cozze gratinate: il video tutorial

Iniziamo col dire che questa ricetta richiede soltanto 20 minuti del tuo tempo, dopo di che potrai infornare, attendere un’altra quindicina di minuti e godere di questa bontà realizzata.

Cosa ti serve?

½ kg di cozze fresche ( puoi agevolare la preparazione pulendole in maniera facilissima )

) 4 cucchiai di prezzemolo fresco che poi triterai

1 spicchio d’aglio

6 cucchiai di pan grattato a scelta (puoi variare con quello integrale o utilizzarne uno privo di glutine se qualcuno è intollerante)

una dozzina di cucchiai di acqua filtrata delle cozze

una spolverata generale di pepe nero

Come le prepari?

In primis pulisci le cozze. Poi ponile in una pentola bella grande e attendi che si aprano dopo 5 minuti in acqua bollente a fuoco medio. Mi raccomando, elimina tutte le cozze che resteranno chiuse.

Lasciale intiepidire. Butta via tutte le metà delle cozze vuote e metti da parte i gusci pieni. Ed ecco la fase più importante: filtra l’acqua delle cozze con un panno di lino ben stretto. Dedicati ora alla farcia, trita l’aglio e mescolalo con il prezzemolo, il pan grattato e un cucchiaino di olio extra vergine di oliva. Il composto sarà morbidissimo e compatto.

Riempi tutti i gusci e disponili su teglia rivestita con carta forno. Prima di infornare spolvera con pan grattato e un pizzico di pepe nero, infine sempre un filo di olio evo. Inforna a 200 gradi per 15 minuti. Servi le cozze tiepide o fredde.