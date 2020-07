Come reagiscono i segni zodiacali davanti alle imposizioni

Scopri come reagiscono i vari segni dello zodiaco quando si trovano davanti a delle imposizioni.

Ogni persona ha un modo diverso di reagire in base a ciò che gli capita intorno. Un modo che varia in base al tipo di situazione che si trovano ad affrontare e, ovviamente, in base al modo di essere e alle emozioni che provano al momento. Uno degli aspetti solitamente più difficile da prevedere è quello che riguarda le imposizioni. Che si tratti di regole da seguire per il bene comune o di ordini impartiti dai superiori, ogni persona gestisce la cosa in modo strettamente personale e, quindi, sempre diverso. Il carattere è ovviamente uno dei motivi che porta a vivere le cose in modo diverso.

A ciò si unisce però anche l’influenza delle stelle che, per molti segni, può fare la differenza. Per questo motivo, oggi, scopriremo come i segni dello zodiaco vivono le imposizioni. E lo faremo spaziando tra chi le segue senza farsi problemi, chi non ci pensa neppure e chi preferisce tenersi in una sorta di linea di mezzo. Pronti a scoprire questo aspetto così particolare dei vari segni zodiacali?

Segni zodiacali: ecco come reagiscono alle imposizioni

Ariete – Quelli che si ribellano

I nati sotto il segno zodiacale dell’Ariete sono persone che amano sentirsi libere. Ciò fa di loro uno dei segni dello zodiaco che tende a vivere nel modo peggiore le imposizioni. Fin da piccoli, sono infatti restii a seguire ciò che gli viene detto. E questo modo di fare tende a farsi sempre più estremo con il passare degli anni. Così, capita che i nativi del segno si trovino a ribellarsi a regole anche giuste per il solo piacere di farlo. Si tratta di un atteggiamento che mettono in atto per una sorta di insicurezza che li spinge a voler affermare la propria autorità. Se si tratta di trovarsi dall’alta parte, infatti, gli Ariete non perdono mai l’occasione per dettare legge e per farsi valere sugli altri. Il loro rapporto con regole e imposizioni andrebbe quindi rivisto. Se da un lato, questa forza di carattere può tornargli utile sotto certi aspetti, dall’altro rappresenta infatti un problema. Sul lavoro e in situazioni di vita particolari, scegliere di ribellarsi senza sapere il perché lo si sta facendo può infatti essere una mossa azzardata. Di quelle in grado di creargli più problemi che vantaggi.

Toro – Quelli che agiscono in base alle situazioni

I nativi del Toro sono solitamente portati a pensare a ragionare su tutto quello che fanno. Quando si trovano davanti ad una regola, quindi, la loro prima razione è quella di coglierne il senso e valutare in modo autonomo se è giusta. Se si trovano d’accordo non hanno problemi nel seguirla. Al contrario, se reputano che si tratti di qualcosa che può portare più problemi che altro, preferiscono discuterne fino ad arrivare ad opporvisi in modo diretto. Si tratta di un modo di fare che mettono in atto senza porsi problemi di alcun tipo e che spesso finisce con l’influenzare anche chi sta loro accanto. Stessa cosa vale per le imposizioni. Che queste arrivino dal datore di lavoro o da una serie di regole che non si può non seguire, i nativi del segno sono portati ad agire sempre per propria coscienza. Non li si vedrà mai cercare di ribellarsi per il puro gusto di farlo. Se non a proprio agio, però, non resteranno zitti. Dapprima cercheranno di modificare le cose e in casi estremi non esiteranno di agire personalmente, non rispettando le regole e cercando di modificarle.

Gemelli – Quelli che agiscono in base al momento

I nati sotto il segno dei Gemelli non hanno un modo di agire specifico davanti alle regole o alle imposizioni. Quando si trovano a doverne seguire, quindi, tendono ad agire più che altro in base all’umore e al tipo di regola che si trovano davanti. In genere se non ritengono che queste gli crei particolari problemi, si attengono a rispettarle, sperando così di non perdere del tempo inutile. Se sono contrariati e ritengono che la regola del momento gli metta in qualche modo i bastoni tra le ruote, allora la reazione sarà diversa. Il loro modo di fare sarà contrariato e li spingerà a cercare di evitare il più possibile ogni forma di imposizione. E, anche davanti a quelle che vanno chiaramente seguite, agiranno di cattivo umore, facendo il minimo indispensabile. C’è da dire, però, che si tratta di un atteggiamento che metto in atto molto raramente. Il più delle volte sono rilassati e pronti a fare quanto gli viene richiesto. Purché non arrivino a sentirsi sotto pressione.

Cancro – Quelli che tendono a seguirle

I nativi del Cancro, anche se amano far credere il contrario, non sono molto sicuri di se. Quando si trovano davanti a regole da rispettare, finiscono quindi con il temere i risultati dati da un’eventuale trasgressione. Ciò li porta a rispettarle quasi sempre senza porsi la minima domanda a riguardo. La stessa cosa può dirsi di eventuali ordini che arrivano dall’alto. I nativi del segno, sono sempre molto solerti e celeri nel seguirle. Un po’ perché amano mostrare quanto sono bravi nell’eseguire eventuali mansioni ed un po’ perché ritengono di perdere meno tempo facendo quando gli viene richiesto che opponendosi. Alla fine, ciò che conta per loro è vivere una vita serena e rilassata. E se per farlo devono sottostare a qualche imposizione, non se ne fanno quasi mai un cruccio. Ciò che conta è non dover togliere del tempo prezioso agli interessi di tutti i giorni.

Leone – Quelli che tendono sempre a raggirare le cose

I nati sotto il segno zodiacale del Leone riescono a concepire solo una vita nella quale loro sono gli unici leader indiscussi. Seguire le regole è qualcosa che non gli passa minimamente per la testa, a meno di non avere un qualche vantaggio nel farlo. Pur non dandolo a vedere, quindi, cercheranno sempre di trovare una via d’uscita per farla franca e vivere le cose a modo loro. Se si parla di lavoro, poi, le cose si complicano ulteriormente. Qui, infatti, i nativi del segno si trovano quasi sempre a cercare degli stratagemmi per far credere di seguire le regole mentre in realtà cercano un modo per farne di nuove e renderle quelle ufficiali. Senza remore di alcun tipo, ambiscono infatti a farsi notare per la loro bravura e tutto per ricevere le giuste promozioni . Quelle in grado di portarli ad essere al più presto i leader e quindi coloro in grado di dettare le nuove regole da seguire.

Vergine – Quelli che valutano tutte le opzioni

I nativi della Vergine non amano le regole. Sono disposti a seguirle se si rendono conto di non avere scelta o se le considerano indispensabili per andare avanti in ciò che stanno facendo. In caso contrario preferiscono contravvenire e seguire l’istinto. Fanno così anche quando non sono sicuri del risultato e tutto perché non amano l’idea di dover sottostare a quanto detto da altri. A dirla tutta, in alcuni casi, pur di sentirsi liberi, sono in grado di fare piccole trasgressioni anche sulle regole che seguono. Un modo di fare che li fa sentire in qualche modo dei vincenti ma che il più delle volte gli porta svariati vantaggi. Ciò nonostante, cambiare non è una cosa che hanno in mente. Il loro modo di vedere le cose è infatti spesso troppo limitato. Così, incapaci di guardare avanti, finiscono con lo sbagliare, preferendo questa opzione a quella, per loro più terribile, di sentirsi in qualche modo controllati da altri.

