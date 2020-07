Pinguini Tattici Nucleari | Chi sono, età, altezza, carriera e vita privata

Chi sono i Pinguini Tattici Nucleari, band indie bergamasca che è pronta a conquistare il grande pubblico? Età, altezza e vita privata di tutti.

Chi sono i Pinguini Tattici Nucleari? Band indie bergamasca nata nel 2010, sale alla ribalta per la partecipazione al Festival di Sanremo 2020 con il brano “Ringo Star”, ma chi sono i componenti della band? Andiamo a scoprire tutto.

Pinguini tattici nucleari: nome, età, altezza e vita privata

I componenti dei Pinguini Tattici Nucleari sono:

Riccardo Zanotti – voce

Nicola Buttafuoco – chitarra

Lorenzo Pasini – chitarra-cori

Simone Pagani – basso-cori

Matteo Locati – batteria

Elio Biffi – tastiera, fisarmonica, voce

Riccardo Zanotti, classe 1994, è nato a Bergamo. Studia a Londra e si forma sia musicalmente che personalmente dividendosi tra l’Italia e l’Inghilterra. In una recente intervista, Riccardo ha dichiarato di essere l’unico componente della band a non avere una relazione. Non si conosce la sua altezza.

Degli altri componenti della band, invece, non si conosce molto altro. Tutti, però, prima di dedicarsi attivamente alla musica, si occupavano di altro. Simone faceva l’educatore, Matteo lavorava in aeroporto, Nicola il commesso per H&M, Riccardo lavorava in una caffetteria a Londra, Lorenzo studiava e ha lavorato come guardfiano di un museo mentre Elio si dedicava soprattutto allo studio.

Il nome particolare della band nasce da una birra. Sembra, infatti, che i ragazzi abbiano scoperto una birra scozzese, la Tactical Nuclear Penguin il cui nome, tradotto, è poi diventato quello del gruppo.

La carriera

Il gruppo si forma alla fine del 2010. Il primo Ep contenente cinque canzoni viene pubblicato nel 2012. Il primo album risale invece al 2014: Il re è nudo, composto da sette tracce più una intro. a dicembre 2015 arriva il secondo album Diamo un calcio all’Aldilà mentre il terzo album viene pubblicato ad aprile 2017 con il titolo Gioventù bruciata.

Ad aprile 2019 viene pubblicato dalla Sony l’album Fuori dall’hype e il 1° maggio dello stesso anno partecipano al grande Concertone di Roma. A settembre 2019 conquistano il disco d’oro con il singolo Irene. Il 31 dicembre 2019 viene annunciata la loro partecipazione al Festival di Sanremo 2020, con il brano Ringo Starr.

Il 17 aprile 2020 è uscito Ridere, il secondo singolo estratto dalla ristampa dell’album Fuori dall’hype – Ringo Starr. Tra luglio e agosto 2020 partecipano al Battiti Live 2020.