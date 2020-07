Come realizzare una pedicure perfetta con smalto che sappia resistere a sabbia e acqua di mare ma anche piedi che rimangano sempre morbidi.

Quando arriva l’estate è il momento in cui i piedi tornano a fare capolino da stivali e collant, un momento in cui ogni donna si adopera affinché essi possano apparire al meglio se non fosse che a metterle i bastoni tra le ruote ci pensa proprio un contesto che più estivo non si può: la spiaggia.

Sabbia, acqua salmastra, qualche sassolina o conchiglia rischiano infatti di intaccare lo smalto o persino di seccare eccessivamente la pelle e far apparire poi i piedi non certo nella loro veste migliore.

Come fare allora? Come preparare i piedi non solo all’estate ma anche alla spiaggia? Alcuni segreti degli esperti potrebbero venirci incontro e svelarci come avere piedi perfetti in estate passo dopo passo.

Come realizzare una perfetta pedicure da spiaggia

Una perfetta pedicure da spiaggia prevede diversi step e alcuni dettagli chiave a cui prestare particolare attenzione.

Potremmo riassumerli in questi passaggi chiave:

Pediluvio

Esfoliare

Crema o olio con massaggio

Dare forma alle unghie

Base perfetta

Smalto

Top coat

Come avrete capito l’iter si divide in due, una prima parte dedicata alla vere e propria cura della pelle una seconda dedicate alle unghie e dunque allo smalto.

Si inizia con un grande classico, il pediluvio. Immergere i piedi in un mix di acqua fresca e sale grosso darà sollievo ai piedi stanchi e gonfi, connettendo la ritenzione idrica. Suggerita inoltre l’aggiunta di oli essenziali per apportare ulteriore beneficio. Quella alla lavanda, ad esempio, oltre a lenire la pelle regalerà anche uno speciale relax.

Per lasciare la pelle liscia sarà essenziale poi rimuovere le cellule morte. Come? Non avrete che l’imbarazzo della scelta:

Scrub – In commercio se ne trovano molti ma si potrà anche realizzarlo con il fai da te, come lo scrub piedi alla menta piperita che vi avevamo già proposto.

Pietra pomice – Senza dubbio tra i migliori rimedi per trattare i talloni screpolati, ma anche in generale per rendere la pelle liscia e luminosa.

Rullo e spatola – In commercio si trovano poi strumenti specifici per rimuovere le cellule morte e lisciare la pelle. Sono veri e propri supporti per rendere l’esfoliazione più semplice e veloce.

Ora è essenziale riapportare la giusta idratazione applicando regolarmente crema e olio. Nel farlo sarebbe bene sfruttare l’occasione anche per un bel massaggio che sappia, attraverso movimenti circolari e leggere pressioni, ammorbidire e rilassare i piedi.

E’ tempo ora di occuparci delle unghie.

In primis andranno accorciate con l’aiuto di una apposita forbicina e poi limita per dar loro una forma armoniosa e elegante. La regola fondamentale, valida anche per le mani, è quella di limare le unghie sempre nella stessa direzione per evitare che si sfaldino.

Prima di applicare lo smalto occorre occuparsi accuratamente della base, un dettaglio essenziale e troppo spesso dimenticato: non solo così si evita che l’unghia si macchi ma si aiuta anche lo smalto a durare più a lungo.

Non tutte le basi però sono uguali: a seconda delle particolari necessità della vostra unghia potrete scegliere un prodotto antigiallo, piuttosto che indurente o curativo e così via.

Infine il passaggio più divertente: il colore. Ricordate di applicare lo smalto in più passate cercando di uniformare il tutto e non lasciar intuire nemmeno una pennellata.

Per assicurarvi poi che duri ancora di più non dimenticate di applicare un buon top coat, la salvezza contro le sbeccature dove e sabbia e affini.

Bene, i vostri piedi ora non solo dovrebbero essere perfetti ma anche alquanto longevi nella loto perfezione.

Non resta che andare al mare e sfoggiare il risultato di tanto lavoro.

