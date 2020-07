In mezzo ai piatti unici, l’insalata fredda di orzo perlato, gamberetti e verdure è una delle più complete. Un piatto unico ideale per le vacanze

Estate, caldo, voglia di mangiare qualcosa che sia nutriente, leggero ma anche fresco e completo. Come questa insalata fredda di orzo perlato, gamberetti e verdure che possiamo portare a tavola anche come piatto unico.

Questo la rende perfetta anche per tutti quelli che sono a dieta o deve seguire un particolare regime alimentare. Unisce un cereale come l’orzo perlato, il pesce e le verdure, preferibilmente di stagione. Quindi in estate zucchine, melanzane e peperoni oltre a qualche fetta di cipolla di Tropea. Un piatto completo e anche poco costoso, ideale anche da portare in spiaggia oppure, se non siamo ancora partite, al lavoro per pranzo.

Insalata fredda di orzo perlato, arricchitela come volete

Dalla base si questa insalata fredda di orzo perlato potete partite per arricchirla come volete. Aggiungete rondelle di olive, tonno in scatola, altro pesce fresco, ma anche mais, erbe aromatiche, spezie.

Ingredienti:

150 g di orzo

2 zucchine

1 peperone

1 melanzana

200 g di gamberetti

1 cipolla di Tropea

1 spicchio di aglio

olio di oliva extravergine

sale

pepe

Preparazione:

Il primo passo è quello di sciacquare l’orzo perlato sotto l’acqua corrente più volte. Quindi mettetelo in una pentola con dell’acqua salata, portate ad ebollizione e cuocete l’orzo per circa 20 minuti.

In una padella mettete a rosolare lo spicchio di aglio con dell’olio. Quando è dorato toglietelo e poi aggiungete le zucchine, il peperone e la melanzana precedentemente lavati e tagliati a cubetti. Lasciateli cuocere, mescolandoli ogni tanto, per 10 minuti circa. Poi aggiungete in padella anche i gamberetti e lasciateli insaporire per circa 5 minuti: Quindi regolate di sale e pepe.

Scolate l’orzo come fareste per il riso, aggiungetelo in padella con il condimento, mescolate e lasciate insaporire per qualche minuto. Infine versate l’insalata di orzo in una ciotola e lasciatela intiepidire. Poi aggiungete delle fette di cipolla di Tropea, conditela e fatela raffreddare in frigo per un’ora. Alla fine potete servire.