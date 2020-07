Giusy Ferreri: chi è, età, altezza, carriera e vita privata

Giusy Ferreri, chi è la cantante lanciata da X Factor e voce di tante hit estive? Età, altezza, carriera, vita privata e tutto quello che c’è da sapere.

Giusy Ferreri è una delle cantanti più in vista deli ultimi anni. Lanciata da X Factor, nel corso degli anni è riuscita a ritagliarsi un importante spazio nel mondo della musica cantando brani che sono diventati dei veri e propri tormentoni, ma chi è davvero Giusy Ferreri? Andiamo a scoprire tutto.

Giusy Ferreri: età, altezza e carriera

Nome d’arte: Giusy Ferreri

Data di nascita: 18 aprile 1979

Età: 41 anni

Segno zodiacale: Ariete

Professione: Cantante

Titolo di studio: Diploma

Luogo di nascita: Palermo

Altezza: 155 cm

Peso: 53 kg

Account social: Instagram Facebook Twitter

Giusy Ferreri nasce a Palermo il 18 aprile 1979. di Giuseppa Gaetana Ferreri. Cresce ad Abbiategrasso (MI) con la mamma Teresa, il papà Alessandro ed il fratello Michele. E’ alta 1.55 e pesa circa 53 kg.

Come ha dichiarato lei stessa in un’intervista rilasciata a OK salute e benessere, Giusy è nata con la sindrome di Wolff-Parkinson-White che, però, le è stata diagnosticata quando aveva otto anni a seguito di un attacco di tachicardia parossistica. Dopo due interventi chirurgici, a 21 anni, Giusy è guarita.

Nel 2005 viene scartata per Sanremo Nuove Proposte, ma nel 2008 arriva la grande occasione di X Factor dove arriva seconda con l’inedito Non ti scordar mai di me. Da quel momento è un susseguirsi di successi come Novembre, Roma-Bangkok con Baby K, Amore e capoeira, Jambo. A giugno 2020 lancia con Elettra Lamborghini il brano estivo “Isla”.

Giusy Ferreri mamma: la figlia Beatrice nata dall’amore con Andrea Bonomo

Dal 2008, Giusy è fidanzata con il geometra Andrea Bonomo. Il 10 settembre del 2017, la cantante è diventata per la prima volta mamma con la nascita della figlia Beatrice.

«Tra le bellissime notizie di questa settimana vi aggiorno che Beatrice è nata il 10/9/2017 con parto naturale all’Ospedale Civile Fornaroli di Magenta (MI). Ringraziamo di cuore il reparto ostetricia e ginecologia. Stiamo benissimo e siamo appena rientrate a casa con papà Andrea Tanti Baci e a prestissimo. Giusy», ha annunciato su Facebook la Ferreri dopo la nascita della sua bambina.