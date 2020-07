Elodie, chi è: età, altezza, carriera, vita privata e tutto quello che c’è da sapere sulla cantante.



Elodie De Patrizi, meglio conosciuta come Elodie, è una cantante italiana che si è fatta conoscere tramite il talent Amici dove è arrivata seconda.

Nome: Elodie De Patrizi

Età: 29 anni

Altezza: 168 cm

Luogo di nascita: Roma

Data di nascita: 3 Maggio 1990

Segno zodiacale: Toro

Professione: Cantante

Account social: Instagram @Elodie

Elodie tra vita privata e carriera

Elodie De Patrizi è nata a Roma il 3 Maggio 1990 da madre francese creola e padre italiano.

Prima di darsi alla musica ha svolto diversi lavori tra i quali quello di modella. Nel 2009 ha provato ad entrare ad Amici senza riuscirci e approdando ad X Factor dove non è però riuscita a farsi apprezzare. Il successo per lei è arrivato infatti solo nel 2015.

Vita privata e fidanzato

La vita privata di Elodie non è estremamente nota. Si sa che ha avuto una breve relazione con Lele Esposito (concorrente di amici) quando erano insieme in gara, salvo poi tornare con il deejay Andrea Maggino con il quale aveva già avuto una relazione importante. Anche questa storia, però, è durata poco.

Oggi Elodie è fidanzata con il rapper Marracash con il quale ha collaborato per il brano Mararita. Dopo essere stati fotografati insieme, i due hanno reso pubblica la loro relazione.

Nel 2018, Elodie ha subito un intervento alle corde vocali per il quale è stata lontana dalle scene per alcuni mesi. Ad oggi, però, la cantante sembra più in forma che mai.

Da modella a cantante

Elodie ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo lavorando come modella. La sua più grande passione, però, è sempre stata la musica e per questo motivo ha cercato di entrare ad Amici già nel 2009 senza però riuscirci. Dopo una breve esperienza ad X Factor si è presa del tempo e nel 2015 ha deciso di riprovarci con Amici.

Questa volta la sorte è stata ben diversa. Elodie si è infatti piazzata al secondo posto vincendo il premio della critica giornalistica di Vodafone ed il premio RTL 102,5. Un momento importante che ha segnato il suo ingresso nel mondo della musica.

Nello stesso anno è uscita con il suo primo album dal titolo Un’altra vita, prodotto da Fabrizio Moro ed Emma Marrone. Un lavoro che avuto un grande successo arrivano secondo in classifica e vincendo l’album d’oro.

Nel 2017 è approdata per la prima volta al Festival di Sanremo con il brano Tutta colpa mia, scritto insieme ad Emma Marrone e con il quale si è classificata all’ottavo posto. Il brano è contenuto nel suo secondo album che ha ricevuto il platino.

Nel 2018 si è fatta notare da tutti con Nero Bali dove canta con Michele Bravi e Guè Pequeno.

Dopo altri singoli di successo, nel 2019 ha partecipato al nuovo singolo dei Kolors, collaboando con Marracash.

Nel 2020 ha partecipato al Festival di Sanremo con il brano Andromeda, scritto con Mahmood. Nell’estate 2020 torna con la hit prodotta da Takaji e Ketra “Ciclone” con cui ha tirato fuori tutta la sua sensualità.