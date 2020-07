Elisabetta Gregoraci chi è? Tutto quello che c’è da sapere tra età, carriera e vita privata

Elisabetta Gregoraci è una showgirl italiana di 39 anni. Lei è nata l’8 febbraio del 1980 a Soverato, Catanzaro, sotto il segno dell’Acquario, è alta 176cm e pesa 57 kg. La sua famiglia è composta da sua madre Melina, venuta a mancare nel 2011, suo padre Marino che è un impiegato e istruttore di Karate ed infine vi è sua sorella più piccola che si chiama Marzia.

Fin da piccola ha avuto il sostegno della sua famiglia per questa ragione si è dedicata alle sue passione: ha iniziato con un concorso di bellezza e poi successivamente è approdata alla conduzione di molti programmi di successo nel mondo dello spettacolo italiano

Nome: Elisabetta Gregoraci

Età: 39 anni

Data di nascita: 8 febbraio 1980

Luogo di nascita: Soverato (CZ)

Segno zodiacale: Acquario

Titolo di studio: Ragioneria

Professione: Showgirl

Altezza: 176 cm

Peso: 57 kg

Elisabetta Gregoraci: Instagram

Elisabetta Gregoraci come quasi tutti i personaggi del mondo dello spettacolo è molto attiva sui social network. Sia su Facebook che su Instagram, purtroppo non ha Twitter. Sul primo conta 109.726 mi piace sulla sua pagine ufficiale dove condivide scatti in scatti della sua quotidianità ma anche momenti che riguardano la sua carriera lavorativa, il suo profilo ufficiale è questo qui.

Anche su Instagram è molto attiva: il suo profilo è seguito da 910mila followers e conta 3960 post. Il suo account è molto apprezzato dai suoi seguaci infatti gli scatti condivisi in poco tempo ottengono tantissimi like. Potete trovare il suo profilo Instagram ufficiale qui.

Elisabetta Gregoraci: vita privata

Elisabetta Gregoraci prima di sposare Briatore ha avuto una relazione con un famoso architetto che si chiama Antonio Girardi. Successivamente nel 2005 ha avuto modo di conoscere Flavio Briatore e nel 2006 si sono fidanzati attirando su di loro l’attenzione mediatica. In tanti li hanno criticati in particolare differenza d’età ma la coppia non si è mai fatta sopraffare da questi commenti a dir poco cattivi.

Dopo due anni di fidanzamento, nel 2008 si sposano a Roma realizzando delle nozze molto costose e tre giorni di festeggiamenti. Nel 2010 nasce loro figlio che decidono di chiamare Nathan Falco. Nell’estate 2017 la coppia vive un momento di crisi che in un primo momento riescono a superare ma è solo apparenza infatti a Dicembre dello stesso anno diventa virale la notizia della separazione consensuale tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore.

Dopo la fine di questa relazione la Gregoraci ritrova l’amore nel 2018 con Francesco Bettuzzi. Lui è più grande di lei di 2 anni, è ex pilota di aerei di linea e, oggi, imprenditore e proprietario della Pure Herbal, azienda del settore cosmetico. La storia tra i due è finita a giugno 2019 e per ora, nella vita di Elisabetta, non sembra esserci un nuovo amore.

Elisabetta Gregoraci: tatuaggi e lotta contro il cancro

Elisabetta Gregoraci è molto attiva nella lotta contro il cancro questo anche perché questa malattia le ha portato via sua mamma, sua nonna ed il cugino. Anche il suo ex marito, nel 2006, aveva riscontrato un cancro al rene sinistro che per fortuna sono riusciti ad asportare grazie ad un intervento. Per questo motivo la Gregoraci ci tiene a sensibilizzare tutti a fare controlli costanti ed a offrire supporto psicologico.

Per quanto rigida i suoi tatuaggi ne doversi sparsi per tutto il corpo ma ognuno ha molta importanza e grande significato. Sul collo su è fatta tatuare una croce, battito e cuore che rappresentano fede, speranza amore. Nel 2012 si è fatto un tatuaggio per sua madre morta di cancro nel 2011, si tratta di una scritta che recita: “Mamma, non sarò più la stessa di prima senza di te”. Ha anche un’altra scritta: “Quello che c’è in fondo al cuore non muore mai” dedica per il figlio Nathan Falco.

Elisabetta Gregoraci: carriera

Elisabetta Gregoraci nel 1997 partecipa come Miss Calabria a Miss Italia, tuttavia arriva solo 24esima e vincendo la fascia di Miss Sorriso. In seguito inizia a sfilare per molti marchi famosi, tra i più importanti troviamo Armani e Dolce e Gabbana. Nel 2003 il suo nome diventa più conosciuto poiché decide di partecipare a Ciao Darwin nella categoria delle veline, mentre nel 2004 è co-conduttrice di Libero con Teo Mammuccari e di Starflash con Jerry Calà ed Elenoire Casalegno. In seguito nel 2004 e nel 2005 conduce su Rete 4 conduce Sipario e le previsioni del tempo. Nell’estate 2006 balza al centro della cronaca perché presente in intercettazioni telefoniche relative all’inchiesta Vallettopoli. Questo spinge i dirigenti della Rai ad allontanarla nell’agosto 2006 dalle loro reti tuttavia circa un mese dopo entra, per volere della capo-conduttrice Paola Perego, nel gruppo dei conduttori di Buona Domenica su Canale 5.

Nel 2009 è al timone di Celebrity Bisturi, programma in prime time su Italia 1 e due anni più tardi vince il talent show Baila in coppia con Costantino. Nel 2012 è una delle conduttrice di Made in Sud, anche quest’anno tornerà al timone dello show insieme a Stefano De Martino e Fatima Trotta. Dal 2017 conduce Battiti Live insieme ad Aldo Palmieri e torna al timone di Battiti anche nell’estate 2020, la prima dopo il lockdown per coronavirus.

Per quanto riguarda la sua carriera di attrice, la troviamo in diversi film: l cielo in una stanza, nel 1999, C’era un cinese in coma, nel 2000, Si sente che sono calabrese? – Le avventure di Franco al nord! nel 2004, Nel 2016 My Father Jack e Processo a Mata Hari. Made in China napoletano nel 2017 e nel 2018 in Ammen e Via dall’Aspromonte,