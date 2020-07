Elisa Isoardi si confessa: “Con Matteo Salvini è finita perché …”

Tra Elisa Isoardi e Matteo Salvini è finita nel 2018, eppure molti si chiedono ancora il motivo di quella rottura: Elisa finalmente è pronta a parlarne.

Quando si erano fidanzati, nel 2015, erano diventate una delle coppie più belle d’Italia. Matteo Salvini stava continuando a costruire il proprio impero politico, mentre lei stava facendosi strada in RAI divenendo, col tempo, uno dei volti a cui i telespettatori italiani si erano più affezionati.

Mentre qualcuno già parlava di Elisa Isoardi come “First Lady italiana” (c’era la possibilità abbastanza concreta che in quel periodo Salvini potesse diventare Presidente del Consiglio), le cose tra il politico e la presentatrice cominciarono lentamente ad incrinarsi.

I motivi della rottura non sono mai stati resi pubblici per mantenere intatta la privacy della coppia, tuttavia non si è mai parlato di tradimento, segno che i problemi tra Elisa e Matteo non erano dovuti a mancanza di fiducia.

Per la prima volta, durante un’intervista concessa al settimanale Oggi, Elisa Isoardi è tornata a cuore aperto sulla vicenda sentimentale più importante della sua vita finora o, almeno, quella che più di qualunque altra è rimasta impressa nella mente degli italiani.

Elisa Isoardi: “Con Matteo Salvini è finita perché ho una testa da single”

Si è sempre definita una donna forte e indipendente, una professionista affermata disposta, comunque a stare un passo indietro rispetto al suo uomo, senza esporsi eccessivamente durante le occasioni pubbliche.

All’epoca le sue dichiarazioni fecero scalpore: Elisa Isoardi venne presa di mira dalle femministe che l’accusarono di essersi infilata in un ruolo retrogrado per una donna. La verità che Elisa tentò sempre di far passare alla stampa era, semplicemente, che non aveva alcuna intenzione di “oscurare” il percorso pubblico di Matteo Salvini con la sua “ingombrante” presenza mediatica.

La parola “ingombrante” è in realtà la parola chiave per capire perché tra Elisa Isoardi e Matteo Salvini è finita senza possibilità d’appello e senza che nessuno dei due sia mai tornato sui suoi passi.

“Eravamo troppo ingombranti l’uno per l’altra” ha confidato Elisa Isoardi ai lettori di Oggi, lasciando intendere che la fama di entrambi è entrata prepotentemente nella relazione di coppia che i due stavano tentando di costruire nella maniera più sana e più razionale possibile.

In particolare, a pochi mesi dalla separazione, la Isoardi spiegò che tra gli impegni politici di Salvini e i suoi sacrosanti doveri di padre (Salvini ha due figli da un matrimonio finito) lo tenevano costantemente lontano dalla sua dimensione privata, impedendogli di essere un compagno presente nella vita della sua compagna.

I due avevano anche fatto il tentativo di cominciare una convivenza a Roma, ma evidentemente si trattò di una mossa azzardata. Tra le altre cose, mostrarsi sui social intenta a stirare una camicia di venerdì sera fu uno dei peggiori autogol della Isoardi.

Nonostante tutti gli sforzi per calarsi nel ruolo di compagna discreta e donna devota, pare però che Elisa abbia fallito e che le cose non potessero andare diversamente. “Sono single di testa” ha affermato la Isoardi. “Troppo autonoma e indipendente”.

Anche se la conduttrice non ha fatto in alcun modo riferimento alle preferenze di Salvini in merito al comportamento della donna che gli è a fianco, si può intuire abbastanza facilmente che, con ogni probabilità, è stata proprio “l’indipendenza” di Elisa a far storcere il naso al segretario della Lega.

Dopo aver cominciato (e concluso) una relazione con Alessandro di Paolo, la Isoardi oggi si dice single senza troppi drammi. “Il mio porto sicuro sono io. Sarei felicissima se qualcuno potesse pensare a me. Ma non è facile. […] Serve grande intelligenza per starmi accanto”. Intelligenza che, evidentemente, Matteo Salvini non ha saputo dimostrare.

La grande forza interiore d

Un post condiviso da Elisa Isoardi (@elisaisoardi) in data: 3 Mag 2020 alle ore 9:34 PDT

i Elisa è stata comunque messa a dura prova nelle ultime settimane, durante le quali la conduttrice ha dovuto accettare la drammatica chiusura de La Prova del Cuoco e l’ha presa come un attacco personale.