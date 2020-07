Bastoncini di mozzarella filante: facile e delizioso finger food

I bastoncini di mozzarella sono un delizioso finger food da servire come antipasto e ideali per un aperitivo. Scopri la ricetta facile.

Un delizioso finger food facile da realizzare e che stupirà tutti i vostri commensali. Stiamo parlando dei bastoncini di mozzarella, un antipasto semplice, ideale da servire anche per un aperitivo.

Deliziosi stick di formaggio a pasta filata panati e fritti. I bastoncini di mozzarella si possono servire sia caldi, con un effetto filante all’interno, che tiepidi. Saranno infatti buonissimi lo stesso.

Per realizzarli è bene procurarsi una mozzarella per pizza, confezionata in panetti, anziché la classica, perché molto meno acquosa e adatta alla realizzazione di questa ricetta. I bastoncini verranno così più asciutti e croccanti.

La ricetta per un delizioso finger food: i bastoncini di mozzarella filante

Se state cercando una ricetta facile da realizzare ma al tempo stesso gustosa ecco a voi i bastoncini di mozzarella filante. Un piatto semplice ma delizioso, ideale se avete ospiti a cena, da servire insieme ad un fresco Aperol Spritz.

Non solo, questa ricetta potrà svolgere le funzioni di un rapido antipasto ma anche per accompagnare una cena a base di pizza.

Scopriamo allora gli ingredienti e come realizzare questo delizioso finger food.

Ingredienti

300 g di mozzarella

2 Uova

3 cucchiai di parmigiano

pangrattato q.b.

farina 00 q.b.

prezzemolo (opzionale)

olio di semi q.b.

Preparazione

Iniziamo occupandoci della mozzarella. Scegliamo quella in pasta filata che taglieremo a bastoncini.

Ora prepariamo in tre piatti diversi la farina, le uova sbattute e il pangrattato. Se vogliamo possiamo tritare del prezzemolo fresco e mischiarlo con il pangrattato.

Una volta terminato di tagliare tutte le strisce di mozzarella procediamo ad immergerle prima nella farina, poi nell’uovo sbattuto quindi nel pangrattato.

Possiamo fare addirittura una doppia panatura passando i bastoncini ancora una volta nell’uovo e poi di nuovo nel pangrattato.

A questo punto non ci resta che friggere tutto nell’olio bollente. Per fare ciò prendiamo un tegame dai bordi alti, lo riempiamo di olio di semi e iniziamo a friggerle un po’ alla volta.

Quando iniziano ad abbronzarsi togliamole dall’olio con una schiumarola e asciughiamole con della carta assorbente per eliminare l’olio in eccesso.

Quindi saliamole leggermente in superficie e a piacere possiamo servirle con del ketchup o maionese.

Se vuoi provare anche un’altra ricetta deliziosa a base di mozzarella dilettati anche con le melanzane in carrozza.

I bastoncini di mozzarella possono essere conservati per massimo 1-2 giorni crudi in frigorifero oppure congelati per poi essere cotti senza farli scongelare prima.