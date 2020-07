Scopri qual è la cosa che diverte in modo particolare i segni dello zodiaco.

Quando si parla di senso dell’humor, ognuno di noi ne ha uno diverso. La cosa dipende dalle differenze caratteriali, dai gusti personali, dal carattere e dal modo con cui si interpretano la vita e tutto ciò che gli capita intorno. Anche le persone che appaiono più serie hanno sicuramente almeno un aspetto in grado di provocargli ilarità.

La cosa difficile è riuscire ad individuarlo. Visto che almeno in parte, ciò che diverte le persone può dipendere anche dal segno zodiacale e dal loro ascendente, oggi scopriremo quale aspetto è in grado di divertire i vari segni dello zodiaco. In queto modo sarà più facile far colpo su di loro e trovare spunti dei quali parlare per andare a colpo sicuro.

La cosa che diverte in modo particolare i vari segni dello zodiaco.

Ariete – L’ilarità suscitata da fatti e persone

I nati sotto il segno zodiacale dell’Ariete sono persone molto semplici e che amano divertirsi in modo immediato. Per suscitare la loro ilarità basta quindi focalizzare l’attenzione sul comportamento strano di qualcuno o sugli aspetti buffi di qualcosa. In questo modo si farà subito colpo, sopratutto se si saprà partecipare al momento di divertimento. Ridere in allegria e poter scherzare in modo leggero è infatti l’aspetto che i nativi del segno preferiscono. Un modo di fare che li fa sentire più leggeri e che li aiuta a distrarsi dei problemi di tutti i giorni. Cosa che, ovviamente, preferiscono fare in buona compagnia.

Toro – Le battute scambiate tra amici

I nativi del Toro hanno un senso dell’umorismo semplice ma a suo modo difficile da comprendere. Riescono infatti a goderne solo quando si sentono profondamente rilassati. Il momento ideale? Quello in cui si trovano tra amici a parlare del più e del meno. Se le cose stanno girando nel modo corretto, riescono a vivere ogni cosa con la giusta leggerezza, divertendosi e mostrandosi a loro volta capaci di far divertire gli altri. Quando ciò accade il loro senso dell’umorismo si fa così spiccato da renderli degli ottimi intrattenitori e da far si che le cose volgano in modo da farli divertire al punto da lasciare in loro un buon ricordo. Non solo del momento ma anche delle persone che vi hanno preso parte.

Gemelli – Le battute dirette

I nati sotto il segno dei Gemelli sono tra le persone più divertenti che ci siano. Amando stare tra la gente, sono i primi a saper fare battute e ad essere così in grado di intrattenere chiunque hanno intorno. Si tratta di un modo di fare che li rende da sempre l’anima delle feste e che fa si che siano cercati da chiunque. Farli divertire può essere quindi semplice ma al contempo difficile e ciò perché a volte, davanti a loro, si finisce con il restare sempre a corto di battute. In genere, però, per ottenere le loro simpatia basta divertirsi insieme a loro. Questo è ciò che gli rimarrà più impresso e che li spingerà a trovare a loro volta piacevoli e divertenti le persone che gli stanno accanto.

Cancro – I modi di fare simpatici

I nativi del Cancro sono persone con uno spiccato senso dell’umorismo. Per loro, il divertimento dipende da un insieme di cose. Tra queste ci sono il loro umore del momento, gli argomenti trattati e le persone che si trovano davanti. I nativi del segno tendono infatti a considerare quasi più la persona che ciò che dice. Ciò significa che da qualcuno che reputano divertente coglieranno sicuramente più spunti. Cosa che invece non avverrà da qualcuno che a pelle non gli piace. E questo anche se fosse oggettivamente la persona più simpatica del mondo. Per andare d’accordo con loro, quindi, è importante prima di tutto piacergli e riuscire ad attirare le loro simpatie. Solo dopo si potrà pensare a come farli divertire.

Leone – Le storie divertenti

I nati sotto il segno zodiacale del Leone sono persone che amano l’humor leggero. Si divertono con poco purché siano nell’ambiente giusto e ciò significa che per farlo devono sentirsi a proprio agio. Quando la situazione gioca a loro favore, tendono ad apprezzare in modo particolare le storie divertenti, sopratutto se sono ben raccontate. Essendo anche loro amanti del raccontarle e volendo stare sempre al centro dell’attenzione, approfitteranno infatti della situazione per raccontare a loro volta aneddoti divertenti. Lasciarglielo fare e ridere alle loro battute, sarà il miglior modo per gratificarli e per garantire loro una serata divertente. Tra le altre cose, sarà anche un modo per far colpo e restare impressi nella loro mente.

Vergine – Le cose stupide

Ebbene si, i nativi della Vergine, solitamente noti per essere critici su tutto, quando si parla di divertimento cambiano del tutto registro. Per ridere gli basta poco. Anzi, più ci si basa su cose stupide più riescono a divertirsi. Le cose prive di senso sono quelle che li attirano maggiormente. Probabilmente perché non necessitano di analisi varie in quanto già prive di ragione. Bastano quindi poche battute di repertorio e i nativi del segno riescono ad esprimersi al meglio, sentendosi a proprio agio e ridendo di cuore a battute cui normalmente non riderebbe quasi più nessuno. Inutile dire che trovare dei compagni in tal senso li porterebbe a creare una maggior affinità con loro. Sopratutto perché, per via dei loro gusti a volte difficili da capire, in genere gli è difficile trovarsi in sintonia con gli altri.

Bilancia – Gli aneddoti sulla vita di tutti i giorni

I nati sotto il segno della Bilancia hanno un modo di gestire le cose piuttosto personale. Quando si tratta di sorridere alle battute degli altri, pur cercando di non scontentare nessuno, non riescono quasi mai a sentirsi effettivamente divertiti. Ciò dipende dal fatto che per lasciarsi andare al punto da divertirsi hanno bisogno di sentirsi a proprio agio e di avere una certa affinità con le persone che hanno intorno. Quando ci sono i presupposti, a divertirli sono in particolar modo gli aneddoti che vanno a toccare la vita di tutti i giorni. Potendo capire al volo di cosa si sta parlando e avendo esperienze personali da poter portare ad esempio, trovano il tutto più divertente. E, anche se solitamente non sono tipi da mettersi in mostra da questo punto di vista. In questo particolare frangente potrebbero persino arrivare a fare uno strappo alla regola.

Scorpione – Le freddure

I nativi dello Scorpione non hanno un grande senso dell’humor e preferiscono impiegare il tempo in modi diversi da quelli che sono comuni al resto delle persone. Quando si parla di sorridere, però, possono trovare divertenti alcuni tipi di freddure. In genere sono bravi a sdrammatizzare e gli piacciono le persone che riescono a fare lo stesso, purché lo facciano con stile. Se riescono a trovare persone sulla stessa linea d’onda, poi, il divertimento è assicurato. I nativi del segno, infatti, amano sentirsi a proprio agio con gli altri e quando ciò avviene riescono a dare il meglio di se, spingendosi persino ad abbracciare altre forme di divertimento a cui normalmente non presterebbero la minima attenzione. La compagnia, dopotutto, è per loro l’aspetto più importante.

Sagittario – Le battute pesanti

I nati sotto il segno del Sagittario amano divertirsi e fare dell’ironia su tutto ciò che accade sia a loro che alle persone che li circondano. Questo modo di essere fa si che divertirsi in loro compagnia sia semplice e che il più delle volte siano appunto loro a divertire gli altri piuttosto che il contrario. Detto ciò, i loro modi sono spesso così diretti da poter ferire chi gli sta vicino. Un aspetto del quale tendenzialmente non si preoccupano più di tanto. Al contrario, per divertirsi insieme a loro basta snocciolare qualche battuta e riderne insieme. La complicità ottenuta farà si che i nativi del segno si sentano realizzati e si ricordino delle persone giuste. Ovvero quelle con cui riescono sempre a divertirsi.

Capricorno – La comicità

Se si mettono di impegno, i nativi del segno zodiacale del Capricorno riescono a portare avanti un humor parecchio divertente. Lo fanno solitamente per sentirsi a proprio agio ma anche per divertirsi. Quando si trovano tra gli altri sono i primi a fare delle battute e sperano sempre di avere un riscontro positivo. Il più delle volte, quindi, non serve trovare qualcosa che li faccia divertire. Basta infatti impegnarsi a scherzare con loro su un qualsiasi argomento per trovare la giusta sintonia. Un aspetto che spesso viene sottovalutato e che invece andrebbe preso in considerazione. In questo modo, infatti, i nativi del segno, tendono a creare le amicizie più importanti.

Acquario – Qualsiasi cosa reputino divertente al momento

I nati sotto il segno dell’Acquario hanno un senso dell’humor che varia da periodo a periodo e che dipende in particolare da ciò che stanno vivendo. Per questo motivo, farli divertire significa conoscerli nel profondo, frequentarli assiduamente e sapere cosa li rallegra di volta in volta. Dopotutto per far parte del loro mondo ci vuole sempre un certo impegno che se ben speso sarà ripagato dal loro essere brillanti e naturalmente divertenti. Cosa che forse non si nota al primo sguardo ma che è invece una delle loro caratteristiche principali.

Pesci – Scherzando su aneddoti del passato

I nativi dei Pesci hanno una sensibilità particolare che li spinge a divertirsi con poco. Ciò che conta per loro è avere intorno a se le persone giuste. Per questo motivo, quando si sentono bene in compagnia, amano scherzare su aneddoti del passato, facendo dell’ironia su quanto accaduto e riportando le cose anche sul presente. Il loro modo di fare non sarà mai pesante né tantomeno invadente e questo perché empatici come sono hanno sempre a cuore la serenità di chi li circonda. Ciò li porta a saper far uso di un’ironia sempre di classe e mai fuori luogo. Cosa che, inutile dirlo, apprezzano anche negli altri.

Sapersi divertire tra gli altri è molto importante, specie quando si parla di fare battute e condividere momenti di ilarità. Sapere cosa aspettarsi dagli altri e cosa può fargli piacere è sicuramente un buon modo per alleggerire l’atmosfera, rendendo le cose più semplici. In questo modo infatti si possono trovare più punti di incontro, rendendo le cose molto più semplici.

Inoltre, come spesso avviene quando si parla di astrologia, è bene ricordare che per avere un quadro completo sulle persone, è importante calcolare l’ascendente del segno zodiacale e leggerlo subito dopo il segno di nascita. L’ascendente, infatti è pesso in grado di dare informazioni più dettagliate sul modo di essere dei vari segni.