Fabrizio Moro: look total black in Puglia, fan in delirio – Foto

Fabrizio Moro, in Puglia per il Battiti Live 2020, manda in delirio i fans con un look total black. “Quanto sei bono e i ventenni muti”, scrive il web, foto.

Fabrizio Moro si presenta con un look total black in Puglia per l’ultima tappa del Battiti Live 2020 che sarà trasmesso su Italia 1 dalunedì 27 luglio, in prima sera. Maglia nera, pantaloncini, occhiali da sole e visiera, la foto pubblicata dal cantautore romano ha mandato in delirio i fans.

“Bonazzo”, “Quanto sei bono”, “Sono diventata il pavimento”, “Illegale”, “Stupendo”, “Magnifico”, sono solo alcuni dei commenti dei fans che poi aggiungono di sentire fortemente la mancanza dei suoi concerti.

Fabrizio Moro: “Se ho trovato la pace? In alcuni momenti mi sento in pace con me stesso”

In occasione del FabrizioMoroDay nel corso del quale si è mostrato ai fans nella sua quotidianità, mostrandosi anche a petto nudo, Fabrizio Moro, ai microfoni di Radio Italia, ha risposto alle domande dei fans svelando anche l’intenzione di tornare presto a collaborare con l’amico Ermal Meta.

Fabrizio Moro ed Ermal Meta avevano già annunciato una nuova collaborazione, ma ora il cantautore romano lo ribadisce. “Ne parliamo di continuo, ci siamo sentiti più volte anche durante la quarantena, ci siamo promessi di vederci più presto per iniziare a produrre delle cose insieme, perché in realtà ce le abbiamo già scritte. Questo mommento di stop non sappiamo quanto durerà, ma quando potremo sicuramente ci troveremo”.

Dopo aver lanciato la nuova versione de Il senso di ogni cosa, Fabrizio Moro ha anche annunciato l’uscita di una nuova raccolta. “Ci saranno due inediti, uno è un brano che uscirà a fine settembre/ottobre, l’altro molto probabilmente andrà nel film che sto girando ed è un pezzo in romanesco, è la prima volta che pubblico un brano in romanesco”.

Da sempre alla ricerca della pace al punto da aver intitolato “Pace” uno dei suoi album più belli, il cantatutore ha confessato di sentirsi in pace solo in determinati momenti.

“Ci sono dei momenti in cui mi sento in pace con me stesso e con tutta la vita che mi circonda, soprattutto quando sono con i miei figli. Ci sono dei momenti in cui invece la pace mi sembra molto lontana”.