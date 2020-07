Biscotto gelato fatto in casa: 3 VIDEO RICETTE dal biscotto alla crema

Biscotto gelato fatto in casa, 3 VIDEO RICETTE facilissime, da non perdere!

Che ne diresti di un gelato fatto in casa senza gelatiera? Ma non un semplice gelato, il BISCOTTO GELATO. Ti sveliamo passo passo i trucchi per farlo grazie a 3 VIDEO RICETTE.

Quando si alzano le temperature mangiare un gelato diventa quasi un rito al quale non puoi davvero rinunciare. Gustare un bel gelato nelle calde sere d’estate non ha prezzo.

Il gelato sa non solo di bella stagione, ma anche di vacanze, di amicizia, di passeggiate, di cene all’aria aperta, di gite fuori porta, di rimpatriate storiche con i tuoi cari, di appuntamento fisso divano-serie tv post serata.

Gelato? Meglio se fatto in casa

Quello che sei solita consumare fuori però, quelle delle più rinomate gelaterie, non è sempre così salutare come credi. L’Italia vanta il titolo di primo produttore di gelati dell’Unione Europea. In concomitanza però è in aumento anche il numero di gelaterie vendute.

Preparare il gelato fatto in casa infatti dovrebbe rientrare nelle pratiche abitudinarie di ogni famiglia perché, anche quando non si ha molto tempo, ci si può sempre organizzare ed oggi capirai perché.

Le materie prime sono sicuramente più economiche e più genuine. Hai la totale libertà di poter scegliere gli ingredienti, i topping, la frutta fresca e secca che preferisci e le marche che prediligi.

Puoi preparare il gelato in maniera genuina, naturale, buona anche senza gelatiera, il gelato senza gelatiera non è affatto un’impresa, è semplice e sarà un’avventura culinaria che gradirà l’intera famiglia.

2 VIDEO RICETTE per il biscotto

Iniziamo dalla preparazione del biscotto, ti proponiamo due facili varianti che poi andranno farcite con il gelato, sempre fatto in casa e vegan! I due biscotti sono un classico cookies al cioccolato e uno alle banane. Partiamo dai cookies.

Cookies al doppio cioccolato VIDEO RICETTA

Gli ingredienti non sono elaborati, questi biscotti si prestano per una perfetta base che verrà poi riempita di gelato sano e genuino, avrai bisogno di 200 grammi di farina tipo 2, 20 grammi di cacao, 120 grammi di zucchero integrale di canna, mezzo cucchiaino di agente lievitante naturale a scelta, 70 grammi di olio di semi di girasole, 55 grammi di bevanda vegetale di soia e 70 grammi di gocce di cioccolato fondente.

Biscotti alle banane VIDEO RICETTA

Questi biscotti sono davvero semplici e privi di zucchero, potete mangiarli a colazione e a merenda e sono super consigliati per i bimbi, sono inoltre privi di glutine, gustosissimi se abbinati al gelato fatto in casa.

Avrai bisogno di 160 grammi di farina di mandorle, 60 grammi di cocco rapè, 2 banane mature, 20 grammi di olio di cocco, un pizzico di agente lievitante naturale a piacere e un pizzico di vaniglia in polvere.

Gelato fatto in casa veg VIDEO RICETTA

Siamo quindi giusto al protagonista della ricetta: il gelato fatto in casa vegan e senza gelatiera. Puoi variare la frutta come preferisci, per questa ricetta avrai bisogno di 5 banane mature, 200 grammi di fragole, il succo di mezzo limone. Lascia riposare la frutta in freezer, frullala poi e il gelato è pronto. Prima di servirlo lascialo rassodare in freezer per almeno 2 ore.

Ora non devi far altro che assemblare il tutto, prendi un biscotti, metti in superficie una dose generosa di gelato e posiziona sopra un altro biscotto. Il tuo gelato biscotto è pronto per essere gustato e conservato anche in frigo per 2/3 giorni.