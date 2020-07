Incidente per Roberta Rei delle Iene: “Sono finita in ospedale”

Incidente per l’inviata de Le Iene Roberta Rei. La foto dall’ospedale: “Niente di grave, solo tanto doloroso”.

Incidente per Roberta Rei, inviata de Le Iene show. Ad annunciarlo è stato lei stessa con una foto pubblicata sul proprio profilo Instagram e prontamente ripresa dalla redazione delle Iene che ha ricondiviso la foto sui propri profili social augurando una pronta guarigione alla propria inviata, sempre in prima linea per realizzare i servizi dello storico programma di Italia 1.

Incidente per Roberta Rei: l’inviata delle Iene in ospedale dopo essere caduta dalle scale

Niente di grave fortunatamente per l’inviata delle Iene Roberta Rei che, tuttavia, a causa di una caduta dalle scale, è stata costretta ad andare in ospedale. Tanto dolore per lei che ha condiviso il momento con i suoi followers sui social.

“Succede che volevo andare al mare, ma sono caduta dalle scale e sono finita in ospedale. Ma non è grave, solo doloroso. All’ospedale di Trapani sono stati bravissimi e io li ringrazio di cuore. Mandatemi energie positive, che noi a Napoli abbiamo quelle strane credenze… Tutto è bene quel che poteva andare male”, ha scritto da Trapani.



“Rimettiti presto”, le ha scritto Salvatore Esposito mentre Salvo Sottile le ha fatto un in bocca al lupo con un emoticon. Messaggi di una pronta guarigione anche da parte dei followers. “Sorridente anche con la mascherina. Rimettiti presto”, “Un grande abbraccio Roby. Rimettiti presto. La Sicilia ed i Siciliani ti coccoleranno di sicur”, “Mi dispiace molto spero che tu guarisca presto”, sono alcuni dei messaggi degli utenti.



Anche la redazione della Iene, naturalmente, ha augurato a Roberta di guarire il più presto possibile. “Un mega abbraccio alla nostra iena riccia Roberta”, si legge nel post pubblicato sulla pagina ufficiale delle Iene.

Nonostante il momento, tuttavia, Roberta non ha perso il suo sorriso ed è pronta a fare di tutto per tornare subito in forma.