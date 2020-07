Emma Marrone in attesa di una gioia: sulle scale con stile –...

Emma Marrone aspetta una gioia: la cantante salentina, su Instagram, svela la lista dei suoi desideri con un look che conquista tutti, foto.

Con un pantalone largo, una camicia lasciata aperta e una maglia bianca sotto, Emma Marrone svela la sua lista dei desideri ai fans lasciandosi andare anche ad un piccolo spoiler sui nuovi progetti musicali.

“Io che:

-aspetto una gioia.

-vorrei andare in vacanza.

-vorrei spoilerare il nome del singolo.

-vorrei che il tour fosse domani.

Ma con stile”, scrive Emma svelando l’imminente arrivo di un nuovo singolo. Negli scorsi giorni, ha condiviso alcune storie girate in sala di registrazione con Dardust. In un’intervista rilasciata ai microfoni del Corriere della Sera del 23 luglio, Emma ha svelato che il nuovo singolo sarà pubblicato a fine agosto e che andrà ad arricchire Fortuna, il suo ultimo album.

Emma Marrone e l’avventura a X Factor: “Non ho tradito Maria De Filippi”

Emma si è tuffata a capofitto nell’avventura di X Factor 2020 dove ricopre il ruolo di giudice accanto a Manuel Agnelli, Mika e Hell Raton. Una grande avventura che la cantante salentina ha accettato dopo dieci anni di carriera. In molti, tuttavia, si sono chiesti come abbia reagito Maria De Filippi alla sua decisione di partecipare ad un talent show musicale diverso da Amici. Dopo aver svelato la reazione di Maria, Emma spiega perchè il suo sì a X Factor non è un tradimento nei confronti della De Filippi.

Alla domanda di Andrea Laffranchi del Corriere della Sera “È un tradimento di Amici o il taglio del cordone ombelicale con De Filippi?”, Emma ha risposto:

«Nessuna delle due. Sono legata a Maria, mi fido e ci vogliamo bene, come in famiglia. È stata la prima a sapere di questa proposta e mi ha detto “vai che ce la fai”. Per lei è motivo di orgoglio».

Nessun commento sui like a Stefano De Martino, invece, per Emma che, tuttavia, svela come sarà la sua estate: «Vacanze in Italia con amici. Una decisione pre-covid. Mi godo il mare italiano e tutte le cucine del Sud».