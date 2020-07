La mamma di Belen Rodriguez, Veronica Cozzani, smette di seguire Stefano De Martino su Instagram dopo una battuta: ecco cosa sarebbe successo.

Veronica Cozzani smette di seguire Stefano De Martino che, invece, su Instagram, segue ancora tutti i membri della famiglia Rodriguez. Il gesto della mamma di Belen Rodriguez non è passato inosservato ai fans che hanno immediatamente notato il like tolto dalla signora Rodriguez al padre di suo nipote Santiago. Un dettaglio che si aggiunge alla storia tra Belen e Stefano che, da settimane, appasiona tutti i fans.

Veronica Cozzani non segue più Stefano De Martino: tutto sarebbe nato da una battuta

Veronica Cozzani non segue più Stefano De Martino. Cosa sarà accaduto per spingere la madre di Belen a togliere il like all’ex genero? Non si sa effettivamente quando la signora Rodriguez abbia smesso di seguire Stefano, ma come fa sapere anche Gossip e Tv, tutto potrebbe essere nato da una serie di siparietti fatti da Stefano a Made in Sud con Peppe Iodice. Alcune battute potrebbero aver infastdito a tal punto Veronica Cozzani da spingerla a non seguirlo più.

Ma cos’hanno effettivamente detto De Martino e Peppe Iodice sul palco della trasmissione di Raidue? “Mi ha chiamato di nuovo la tua ex suocera “Immacolata Rodriguez”. Mi ha detto testuali parole: ‘Dì al tamarro (de Martino, ndr) che io sono a casa sua a Milano. Ricordi il mutuo? Dove ha fatto l’inverno, faccia anche l’estate. Se ne torni a casa della madre a Torre Annunziata, tra i tamarri come lui”, sono state le parole pronunciate da Iodice.

“Ma cambia numero, senti a me”, ha risposto De Martino. La decisione della signora Rodriguez, dunque, sarà nata da tali battute? Nel frattempo, Belen e Stefano sono sempre più distanti. Un video mostra l’incontro glaciale in aeroporto tra la showgirl e il conduttore che, dopo aver fatto sognare tutti i fans, sembrano ormai percorrere due strade parallele.

Nel frattempo, tornata a Roma per Tu sì que vales, Belen si è lasciata andare ad una riflessione sul karma che, molti fans, hanno interpretato come una frecciatina a De Martino.