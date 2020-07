Malattie che possono essere trasmesse da cani a bambini

Esistono delle malattie che i cani possono trasmettere ai nostri bambini. Ecco quali sono le principali, la giusta prevenzione e le cure.

Il rapporto che si crea tra cani e bambini è meraviglioso e in molte famiglie rappresenta un vero e proprio rapporto tra fratelli, soprattutto quando il figlio è unico. La loro relazione però non è sempre priva di rischi, esistono delle malattie dette ‘zoonosi’ che si possono trasmettere da cane a bambino, è il caso della temuta leptospirosi e anche delle varie parassitosi intestinali.

Vaccinare il cane non è dunque l’unica possibilità di rendere sicure le relazioni tra quattro zampe e bambini, ma esistono altre precauzioni che preserverebbero la salute del bambino e anche del cane. Scopriamo quali sono le principali zoonosi che possono essere trasmesse dal cane all’essere umano o più specificatamente ai bambini.

Cani e bambini, le principali zoonosi che si possono trasmettere e cosa si può fare per prevenire il contagio

La relazione tra il cane di casa e i nostri figli è senza dubbio bellissima, ogni giorno infatti si può notare come tra i due soggetti di specie diversa, si instauri una relazione non verbale unica e a volte anche commuovente. Nonostante gli esperti abbiano messo in evidenza più volte come i bambini che vivono a stretto contatto con i cani si ammalino meno, esistono delle patologie, nello specifico delle zoonosi, che il cane può trasmettere ad un bambino.

Le cose delle quali ogni genitore dovrebbe essere consapevole sono:

quali sono le principali zoonosi

come avviene il contagio

quali azioni preventive si possono mettere in atto

quali cure si possono applicare in caso di patologie accertate

Quali sono le principali zoonosi trasmissibili da cane a bambino

Le principali zoonosi che si possono trasmettere tra cane e bambino sono le parassitosi intestinali e la leptospirosi. I vermi intestinali sono di diverse tipologia, esistono vermi piatti e vermi tondi e possono trovarsi nell’apparato digerente di cani e gatti.

La leptospirosi è una malattia infettiva generalmente veicolata dai topi, i cui batteri vivono in ambienti umidi come pozzanghere. I sintomi delle parassitosi e della leptospirosi sono diversi, le prime possono dare luogo a dolori addominali e diarrea, la seconda provoca problemi renali ed epatici, l’ittero, è uno dei primi sintomi visibili.

Come avviene il contagio tra cane e bambino

Il contagio tra cane e bambino, sia in caso di parassitosi che di leptospirosi avviene per via oro-fecale. Nel caso delle parassitosi infatti le uova dei vari organismi infestano le feci del cane e anche gli oggetti presenti in casa. I bambini in questo caso sono i soggetti più esposti poiché giocano con il cane e tendono spesso a mettere le mani in bocca. Ovviamente è sempre più raro che un bimbo possa venire in contatto diretto con le feci del cane, ma in caso di ‘incidenti casalinghi’ i bambini più piccoli potrebbero imbattersi in un ‘gioco pericoloso’.

Come prevenire il contagio tra cane e bambino

Seguire una scrupolosa profilassi nel cane e delle norme igieniche per il bambino sono senza dubbio le azioni che più contrastano il contagio di parassitosi o malattie infettive tra cane e bambino.

La vaccinazione per la leptospirosi è senza alcun dubbio lo strumento più efficace per proteggere il cane e anche i bambini presenti in casa. Per quanto riguarda le parassitosi, ci si dovrà porre con molto scrupolo e sottoporre i cani a delle analisi coprologiche almeno quadrimestrali che possano accertare la presenza di eventuali parassiti e permetterne l’immediata cura. Insegnare ai bimbi a non mettere le mani in bocca quando si gioca con il cane e a lavarsele scrupolosamente subito dopo è fondamentale per evitare il contagio.

Cosa fare se si sospetta un avvenuto contagio tra cane e bambino

Nel caso in cui si sospetti un avvenuto contagio tra cane e bambino, questo ovviamente in caso di parassitosi, poiché il contagio della leptospirosi è sempre più raro data la vaccinazione a cui si sottopongono tutti i cani, almeno quelli di proprietà e legalmente provvisti di micro chip, ci si deve immediatamente rivolgere alle due figure di riferimento, il pediatra del bambino ed il veterinario del cane. I due professionisti sapranno indicare con certezza le eventuali indagini da fare e le cure da somministrare ai ‘piccoli di famiglia’.

I cani si ammalano, così come i bambini e di certo la paura di un eventuale contagio non può e non deve essere motivo di allontanamento del cane dalla famiglia. La prevenzione è è fondamentale per avere la certezza di una convivenza sicura tra cani e bambini, sia per la salute che per l’incolumità fisica dei piccoli di casa, che come ci ha specificato l’esperto, non corrono alcun pericolo se la loro relazione viene gestita al meglio.