Leone: le caratteristiche del segno zodiacale del mese

Con il mese di Luglio siamo entrati nel mese del segno zodiacale del Leone. Scopriamo tutto quel che c’è da sapere sulle persone nate sotto questo segno e quali sono le loro caratteristiche principali.

Il 23 Luglio si entra ufficialmente nel segno zodiacale del Leone, ovvero nel quinto segno dello zodiaco. Famoso per il suo essere solare e al contempo desideroso di avere l’attenzione di tutti, questo segno ha come tutti gli altri delle caratteristiche che lo rendono a suo modo speciale.

Scopriamo quindi quali sono e conosciamo meglio le persone nate sotto questo segno. Il tutto ricordando sempre che per avere un quadro più completo è indispensabile controllare anche il profilo dell’ascendente, segno che governa le emozioni e il modo di sentire di tutti noi.

Carta di identità del segno zodiacale del Leone

Periodo: Dal 23 luglio al 23 Agosto

Pianeta dominante: Sole

Colore del segno: Arancione

Pietra porta fortuna: Ambra

Fiore del segno: Girasole

Giorno fortunato: Domenica

Le nate sotto il segno del Leone sono persone solari e desiderose di stare costantemente al centro dell’attenzione. Per questo motivo cercano dare sempre un’immagine di se che sia il più possibile piacevole e positiva. Motivo per cui appaiono sempre disponibili, pronte al dialogo e desiderose di farsi conoscere a tutto tondo a chi mostra loro interesse.

In realtà, dietro questa facciata si nasconde spesso un bisogno di attenzioni che si mescola con il tentativo di manipolare fatti e persone al fine di ottenere la luce dei riflettori alla quale sono estremamente legate. Le native del segno, infatti, vivono bene solo quando sanno di essere ammirate dagli altri. Senza questa consapevolezza si sentono come svuotate, finendo con il cercare costantemente di attirare l’attenzione altrui con ogni mezzo possibile.

A loro modo permalose, cercano di non dare a vedere questo aspetto, limitandosi a sorridere anche quando sono contrariate. Se punte sul vivo, però, possono mostrare il loro caratterino, tirando fuori la grinta tipica del segno e attaccando senza più il bisogno di indossare maschere.

Quando ciò avviene possono sorprendere fortemente, spiazzando chiunque abbia a che fare con loro. Un atteggiamento che cercano di evitare con chi le conosce da poco e che in genere non riservano quasi mai ad amici e parenti.

Attive e determinate, sono persone che sanno ciò che desiderano dalla vita e che amano lavorare al fine di ottenerlo. Per farlo sono disposte a tutto. Ciò che conta per loro è infatti poter ottenere la vita che considerano da sogno e che reputano in grado di renderle felici in qualsiasi momento. Un modo di vedere le cose che le spinge a scegliere in merito anche le persone delle quali circondarsi.

Le native del Leone nel lavoro e nello studio

Energiche come poche altre, le native del Leone si impegnano al massimo in tutto ciò che le circonda. Spinte anche da una sorta di competitività che le porta a voler dimostrare di essere le migliori in ogni contesto. Se nello studio cercano di catturare le simpatie degli insegnanti, impegnandosi quanto più possono per farsi notare, sul lavoro ambiscono ad essere vere e proprie leader. Cosa che le porta ad essere tra i segni più aggressivi dello zodiaco.

Per questo motivo sono sempre pronte ad avanzare, anche a costo di sgomitate, per ottenere il posto più in alto tra tutti. Un aspetto che per loro è estremamente importante, visto che la posizione che coprono le aiuta a capire a che punto della loro vita sono arrivate.

Bisognose di sentirsi sempre realizzate, possono risultare svogliate se ritengono di fare qualcosa senza sbocchi precisi. Quando trovano il lavoro giusto diventano invece super attive, prodigandosi in mille modi per ottenere quanti più risultati possibili. Un atteggiamento che in alcuni casi può spingerle a “dimenticarsi” delle persone che le circondano, portandole a trascurarle.

Quanto ai rapporti con gli altri, cercano sempre di essere leader in grado di essere amati. Se si sentono minacciate, però, non esitano a dichiarare guerra al nemico di turno, usando anche mezzi poco leali. Come colleghe sono simpatiche nella misura in cui ritengono che gli altri possono effettivamente essergli utili. In realtà pensano sempre e solo al proprio lavoro, senza troppo curarsi di chi le circonda.

Detto ciò, quando si impegnano possono arrivare dove vogliono. Oltre ad essere molto attente, hanno anche capacità organizzative e la grinta giusta per farsi valere praticamente in ogni ambiente.

Le native del Leone tra amicizia e amore

I rapporti interpersonali sono estremamente importanti per le native del leone che cercano sempre di avere dei rapporti sereni e piacevoli. Ciò avviene sia con i conoscenti che con le persone che considerano importanti. Se per i conoscenti si limitano a prendere quanto possono e ad allontanare chi reputano in qualche modo pericoloso, quando si tratta di affetti importanti il loro atteggiamento tende a cambiare.

Diventano infatti molto selettive e tutto perché consapevoli di quanto le persone giuste possano fare la differenza nelle loro vite.

Quanto agli amici amano circondarsi di tante persone ma reputano tali solo alcuni di essi.

Quando ci tengono davvero sanno dare molto e offrire sostegno e presenza. Cosa che viene ovviamente a mancare se sentono di non essere apprezzati come meritano. Più in generale preferiscono vivere i rapporti alla giornata, cambiando in base all’umore a ciò che riescono a percepire delle persone che gli stanno accanto.

La stessa cosa può dirsi anche in amore dove, le native del segno, cercano sempre un compagno in grado di offrire loro presenza e collaborazione. Ciò di cui hanno bisogno è infatti una spalla, che sappia farle brillare senza toglierli luce e che al contempo sia felice di sostenerle offrendo loro tutto l’aiuto possibile. Quando trovano la persona giusta, fanno di tutto per tenersela stretta, offrendo amore e dedizione. Cose che, ovviamente, sono offerte sempre in proporzione a quanto ricevono.

Le native del Leone sono quindi persone che vanno trattate sempre con un certo riguardo. Solo così si potrà infatti sperare di entrare nella loro cerchia e di ottenere la loro attenzione. Il loro modo di trattare gli altri è infatti correlato sempre e solo a come pensano di essere trattate a loro volta. Per avere dei buoni rapporti con loro è necessario ricordare sempre di farle sentire importanti. Perché questo, alla fine dei conti, è il vero e solo parametro che le native del segno considerano sempre.