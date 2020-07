Demi Lovato si sposa: chi è il suo futuro marito – VIDEO

Demi Lovato ha annunciato su Instagram di aver accettato la proposta di matrimonio del suo fidanzato. Ecco chi è il ragazzo che le ha rubato il cuore.

Demi Lovato, dopo aver affrontato uno dei periodi più complicati della sua vita, dopo che ha rischiato di perdere perfino la vita dopo l’assunzione di alcol e droghe, si gode finalmente la felicità di cui tanto era alla ricerca.

L’ex stella della Disney si sposa! Nelle scorse ore, infatti, la cantante ha ricevuto la proposta del suo fidanzato Max Ehrich e lei ovviamente gli ha risposto di sì.

Max Ehrich è noto al pubblico americano per essere un artista proprio come la donna che ha scelto di sposare. Ha 29 anni ed è un attore, cantante e ballerino. E’ famoso per aver interpretato il ruolo di Hunter May nelle serie tv Under The Dome.

Demi Lovato e Max Ehrich si sposano. La cantante, che ha commosso tutti con il primo messaggio dopo il ricovero, è finalmente pronta a prendersi la felicità che le dipendenze le avevano strappato via.

Demi Lovato al settimo cielo: la sua rinascita dopo il ricovero

Demi Lovato, non è di certo un mistero, non ha vissuto una vita facile. Oltre ai problemi legati alla sua famiglia, suo padre biologico era dipendente dall’alcol tanto da indurre sua madre a scappare via di casa, e a quelli venuti dopo a causa della sua collaborazione con la Walt Disney , che le imponeva un’immagine da modella che non ha mai sentito sua, la cantante è pronta a ricominciare e non potrebbe esserci inizio migliore che il suo matrimonio con Max Ehrich.

“Non mi hai mai voluto diversa da quella che sono” ha scritto Demi Lovato su Instagram. “Vuoi soltanto che io sia la migliore versione di me stessa e posso dirti di sentirmi onorata di accettare la tua proposta di matrimonio” ha concluso emozionata.

Demi, dopo le terribili parole dello spacciatore che le ha rovinato la vita, ha finalmente lasciato il passato alle sue spalle.

I suoi fan non potrebbero che essere più felici per questo nuovo inizio. Auguri!