Bella senza trucco: come sentirci in ordine anche quando siamo struccate

Non avere voglia di truccarsi o andare incontro a situazioni in cui il make up risulta scomodo (come mare o palestra) non vuol dire esser sciatte. Ecco come esser bella anche da struccata.

Stanchezza, pigrizia, caldo, sudore, sono numerosi i motivi che possono spingere una donna lontana dal mondo del make up.

Anche le più innamorate di blush e rossetto potrebbero infatti trovarsi in contesti che le spingeranno a desistere dall’impugnare i pennelli, chiudendo però gli occhi di fronte all’unico vero dubbio che continuerà ad aleggiare nella loro mente: sarò comunque bella?

Già perché la paura di apparire sciatte e di non sentirsi a proprio agio senza trucco appartiene a una buona percentuale dell’universo femminile. Ma le cose stanno veramente così? Una donna struccata è automaticamente una donna in disordine e poco attraente? Decisamente no.

Scopriamo allora insieme i segreti per apparire al meglio anche senza un filo di make up.

Bella anche se struccata, scopri come

Rinunciare al trucco non è certo sinonimo di rinunciare alla bellezza: tra sciatte e struccate c’è una bella differenza e oggi impareremo alcuni segreti per sistemare ciò che serve e sentirci in ordine anche quando non indossiamo neanche un velo di terra.

Ancora una volta il primo dettaglio da curare sono proprio loro, le sopracciglia. Abbiamo capito negli anni come le sopracciglia rivelino la personalità di un soggetto e per quale motivo è essenziale in qualsiasi look prendersene particolare cura: è il dettaglio che dona espressività al volto e che, se trascurato, può farlo apparire stanco, a cigliato e persino arrabbiato.

Abbiamo già visto come effettuare una corretta depilazione delle sopracciglia, assodata la quale non dovrete però dimenticarvi ma di pettinarle con cura prima di uscire, mandando i peli sempre verso l’alto così da apparire fresche, riposate e serene. Agli esperi, in particolare, si insegna che per avere sopracciglia pettinate e folte anche senza trucco si debba dapprima pettinare “contropelo”, così da alzare i peletti e aumentare il volume, poi verso l’alto e, infine, ma solo per chi ha i peletti più lunghi, verso le tempie, magari solo le punte che “sporgono” dalla silhouette delle sopracciglia. Ed ecco sopracciglia impeccabili anche senza trucco!

Altro step importante è l’idratazione: labbra e pelle ben idratati appaiono sempre sani e luminosi.

Partendo dalle labbra consigliamo scrub periodici e, prima di uscire senza trucco, una ricca passata di burro di cacao che le farà subito apparire lisce, rimpolpate e di un meraviglioso colorito. Neanche il miglior rossetto nude potrebbe fare altrettanto.

Per la pelle invece la base è naturalmente una beauty routine impeccabile fatta di detersione, idratazione, prodotti specifici per la tipologia di pelle e periodiche esfoliazioni e maschere viso. Prima di uscire però non dimenticate mai di mettere in borsa uno spray di acqua termale o arricchito di principi attivi idratanti o rinfrescanti: se struccate sarà lui a donarvi una grana migliore, farvi dimenticare il colorito spento e abbassare tutte le odiose pellicine che si sollevano.

Per migliorare grana, colorito, luminosità e uniformità dell’incarnato ciò che ci vuole è però soprattutto una buona micro-circolazione. Per stimolarla uno scrub o gommage delicato sono la migliore arma a vostra disposizione: le cellule morte che ingrigiscono la pelle spariranno, il microcircolo si riattiverà e sarà subito luce. Non occorre spendere tantissimo per prodotti da farmacia o profumeria, potrete anche ingegnarvi con il fai da te provando ad esempio uno scrub purificante allo yogurt e rosmarino o uno delicato con zucchero, bicarbonato e olio di jojoba.

Infine un occhio di riguardo per i capelli. Vero è check come si dice, la classe di una donna si riconosce dalle mani ma vi assicuriamo che anche la chioma vuole la sua parte.

Pulizia e ordine sono le chiavi di volta di questo step. Una spruzzata di shampoo secco potrebbe a tal proposito tre la differenza, eliminando il sebo in eccesso e aiutarvi nel realizzare qualsivoglia acconciatura senza capelli svolazzanti qua e là.

Infine uno spray che sappia idratare e illuminare i capelli completerà l’opera alla perfezione.

Avete visto dunque, pare proprio che il trucco non sia così indispensabile, a patto ovviamente di prendersi molta cura di sé.

Fonte: blog.cliomakeup.com