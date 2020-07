Antonella Clerici ha difeso Elisa Isoardi, spiegando perché non ha funzionato alla conduzione de La Prova del Cuoco su Rai 1.

Antonella Clerici, dopo essere rimasta in panchina per qualche tempo, a breve tornerà sul piccolo schermo degli italiani con un programma nuovo di zecca: E’ sempre mezzogiorno.

Per l’occasione la conduttrice è stata intervistata dal settimanale Oggi dove, oltre a parlare del nuovo progetto, si è anche sbilanciata in merito alla chiusura de La Prova del Cuoco, programma che ha lanciato il mondo della cucina sul piccolo schermo e che l’ha vista ricoprire il ruolo di padrona di casa per quasi tutta la durata della sua messa in onda.

Purtroppo, dopo il suo addio, il programma ha chiuso i battenti, in quanto la versione condotta da Elisa Isoardi non ha mai convinto i telespettatori. Tant’è che il programma, che erano solito collezionare ottimi ascolti, è precipitato sempre di più nel baratro.

Antonella, durante il corso dell’intervista, ci ha tenuto a difendere la sua collega, che ha salutato il pubblico di Rai 1 in lacrime, affermando che i pessimi ascolti non sono di certo dovuti a lei ma che purtroppo è stata costretta ad accogliere un’eredità difficile, visto che la trasmissione era cucinata su di lei e, fattore non da tralasciare, il pubblico non ha mai voluto nessun’altra conduttrice al di fuori di Antonella.

“Elisa non ha colpe in tutto questo” ha subito precisato Antonella, smentendo anche le voci che le vedrebbero rivali. “Lei ci ha provato, ce l’ha messa a tutta, ma ha dovuto indossare un abito che era stato cucito per me” ha spiegato la conduttrice.

“Non era di certo un compito facile portare avanti la trasmissione, la mia è stata un’eredità pesante per lei“ ha aggiunto Antonella. “Spero che possa trovare il programma adatto a lei e credo, in fondo, che la chiusura sia stata per lei un po’ una liberazione” ha concluso.

Antonella Clerici ha difeso Elisa Isoardi a La Prova del Cuoco, il programma che dopo numerose edizioni è stato costretto a chiudere i battenti.

Antonella Clerici prima di E’ sempre mezzogiorno: “Ho un po’ di paura”

Antonella Clerici, come anticipato, oltre a parlare di Elisa Isoardi a La Prova del Cuoco, si è sbilanciata in merito al suo nuovo programma E’ sempre mezzogiorno. La trasmissione inizialmente doveva avere luogo nella casa nel bosco di Antonella, ma a causa delle restrizioni dovute all’emergenza del coronavirus, la Rai ha scelto di ambientare il tutto negli studi televisivi di Milano, arredando il tutto come se fosse un bosco.

“In questo momento ho ben in mente che tipo di programma fare, ma devo ammettere che sono molto stimolata all’idea che potrò aggiustarlo nel corso del tempo” ha premesso Antonella. “Anche se, com’è giusto che sia, ho un po’ di paura. Faccio una cosa del tutto nuova ed è normale avere un po’ di timore” ha spiegato.

“Fortunatamente, in questo momento, sento l’azienda per cui lavoro vicina a me e non posso nascondere che avrei preferito ambientare il tutto a casa mia, ma a causa delle restrizioni per il coronavirus non è stato possibile e la Rai ha preferito replicare un bosco all’interno degli studi di via Mecenate a Milano” ha rivelato Antonella Clerici sul suo nuovo programma.

“Avevo fatto anche costruire il camerino, ma purtroppo almeno per quest’anno le cose stanno in questo modo” ha aggiunto amareggiata.

E’ sempre mezzogiorno, tra l’altro, non è l’unico programma che la Rai ha voluto affidare ad Antonella Clerici, in quanto tornerà anche in prima serata con un talent show. Questa nuova stagione sembra essere ricca di sorprese.