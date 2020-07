Come pulire il ferro da stiro dal calcare | Metodo pratico e...

Gli elettrodomestici vanno mantenuti puliti nel tempo e non è sempre così facile riuscire a farlo. Il ferro da stiro è uno di questi, rimuovi il calcare grazie a questo metodo rapido ed efficace.

Per garantire l’efficacia delle prestazioni di qualsiasi elettrodomestico casalingo dovrai puntare molto sulla loro manutenzione e non è sempre così facile ottenere risultati soddisfacenti.

Nel momento in cui il ferro da stiro emana vapore dalla piastra, oppure quando eroga acqua, gli aloni che vedi in superficie si vanno ad accumulare nel tempo. Ciò genera un grosso problema, il calcare.

Da oggi ferro da stiro SENZA calcare

Nel momento in cui il calcare si ormai pietrificato è arrivato il momento di agire ed iniziare la rimozione escogitando soluzioni efficaci. Premettiamo che, prima di giungere a questa fase, sarebbe bene fare manutenzione a cadenza regolare per evitare proprio questa fase.

La pulizia del ferro da stiro a vapore e degli altri elettrodomestici dovrebbe essere fatta una volta al mese. Tra l’altro, possono essere puliti anche con rimedi naturali, ad esempio puoi pulire il forno con prodotti 100% naturali.

La mancata e adeguata pulizia per quanto riguarda il ferro rischia di danneggiare non solo l’aggeggio stesso ma soprattutto gli indumenti. Il primissimo suggerimento utile è quello di versare sempre nel ferro acqua demineralizzata.

La parte più importante da pulire è ovviamente la piastra. Puoi sfruttare al meglio l’aceto di vino bianco, per una piastra sgrassata, lucente e senza calcare. Basta versarne 3 cucchiai in una bacinella, inumidire un panno e passarlo in superficie. L’altro rimedio naturale è un prodotto del quale parliamo ormai da tempo, lo straordinario bicarbonato.

Aggiungi due cucchiai di bicarbonato in un recipiente pieno d’acqua tiepida, miscela, prendi una spugna da cucina, imbevila della miscela e sfrega la piastra.

Il ferro da stiro oltre ad essere spento dovrà essere sempre completamente freddo prima di iniziare la pulizia. Come puoi vedere le soluzioni naturali ci sono, sono efficaci, e ti eviteranno non pochi spiacevoli inconvenienti.