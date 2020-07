Frittata alta e soffice | Con il trucco degli albumi montati a neve

Volete sapere come si fa una frittata alta e soffice? Il segreto sta nel montare gli albumi a neve. Scopriamo tutti i trucchi per farla più buona.

È uno dei grandi classici della cucina. Uno di quei piatti che in genere anche i meno esperti tra i fornelli si cimentano a realizzarla.

Stiamo parlando della frittata, un piatto semplice quanto completo della cucina italiana il cui elemento principale sono le uova fresche. Qui vi spieghiamo come capire se sono ancora buone.

Ma c’è frittata e frittata, non tutte infatti hanno l’aspetto invitante di una alta e soffice. Per questo vi sveleremo come si realizza una frittata furba con il trucco degli albumi montati a neve.

Ecco i trucchi per realizzare una frittata alta e soffice

La frittata è uno di quei piatti da preparare in 10 minuti che mette d’accordo tutti i palati. Può essere farcita con verdure e altri ingredienti o cucinata semplicemente solo con le uova.

Adatta per essere consumata come un secondo piatto, è anche un ottimo salvacena. Inoltre è piatto d’asporto semplice e veloce adatto ad esempio per un pic nic fra amici. Scopri anche un altro ottimo salvacena a base di radicchio e pinoli.

Scopriamo allora come poter realizzare un frittata alta e soffice grazie all’ausilio di alcuni piccoli espedienti.

Ingredienti

4 uova medie 240 g

2 cucchiai di acqua frizzante

1 presa di sale

1 ciuffo di prezzemolo

erba cipollina q.b.

1 rametto di basilico

1 cucchiaio di olio extravergine d’oliva

2 g di polvere o granuli di lecitina di soia (opzionale)

Preparazione

Per preparare la frittata alta e soffice, detta anche frittata furba iniziamo sgusciando le uova e dividendo i tuorli dagli albumi.

Tritiamo quindi le erbe aromatiche e uniamole ai tuorli. Se decidiamo di metterla uniamo anche la lecitina di soia.

Questo ingrediente è un emulsionante naturale che servirà a tenere legate sostanze che altrimenti non sarebbero mescolabili, come acqua e olio. Aggiungendola ai tuorli la frittata sarà più stabile e si affloscerà meno in fretta.

A questo punto aggiungiamo l’acqua frizzante molto fredda, anziché il latte come in genere si usa. Essendo ricca di anidride carbonica conferirà alla frittata un aspetto più soffice.

Montiamo ora gli albumi a neve, aggiungendo un pizzico di sale, con le fruste elettriche. Se ne siete sprovvisti potete provare con questo metodo.

Quindi mescoliamo i tuorli sempre con le fruste. Uniamo quindi le due parti. Gli albumi li lasciamo un po’ interi senza farli amalgamare troppo ai tuorli.

Facciamo ora scaldare una padella in pietra o antiaderente di circa 24 centimetri con un cucchiaio di olio. Quando è bel calda versiamo sopra il nostro composto di uova non troppo amalgamato e livelliamolo.

Teniamolo con una fiamma moderata e poi copriamola con un coperchio bombato e lasciamo cuocere per almeno 2-3 minuti.

Passiamo una spatolina intorno al bordo e controlliamo se si stacca per bene. Quindi sostituiamo il coperchio bombato con uno piatto e giriamo la nostra frittata.

Facciamo cuocere altri 2-3 minuti dall’altro lato senza coperchio e poi serviamo subito perché essendo come un soufflé se la lasciamo freddare troppo si affloscerà.