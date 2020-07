Can Yaman ha trovato l’amore al fianco di Francesca Cipriani? La Pupa sembrerebbe non aver raccontato tutta la verità sul protagonista di Daydreamer.

Can Yaman, prima di tornare sul piccolo schermo degli italiani con la fiction Daydreamer , è stato ospite di Barbara d’Urso a Live. Lì, dietro le quinte, avrebbe catturato la sua attenzione Francesca Cipriani. Il bell’attore, secondo quanto rivelato dalla Pupa, avrebbe trascorso un’oretta buona a chiacchierare e le avrebbe promesso una cena per conoscersi meglio. Cena che purtroppo, a causa della pandemia dovuta all’emergenza del coronavirus, sarebbe tardata ad arrivare se no definitivamente cancellata.

Il portale Dagospia, come sempre, ha provato a fare chiarezza sul gossip rivelando che quanto affermato dall’opinionista non corrisponderebbe alla verità: Francesca Cipriani ha mentito su Can Yaman.

Secondo il portale, infatti, il romantico appuntamento di Can e Francesca sarebbe una sua invenzione per avere una maggiore attenzione mediatica, in quanto il loro incontro sarebbe durato soltanto il tempo dei saluti e niente di più.

Can Yaman di DayDreamer non avrebbe mostrato nessun segno di interesse nei suoi confronti.

Francesca Cipriani non sarà alla Pupa e il Secchione: l’indiscrezione

Francesca Cipriani, sempre secondo quanto dichiarato da Dagospia, non sarebbe nemmeno stata riconfermata alla conduzione de La Pupa e il Secchione, che nella scorsa edizione l’ha vista affiancare Paolo Ruffini.

Molto probabilmente, secondo voci di corridoio, Italia 1 avrebbe scelto di affidare la conduzione della trasmissione ad Andrea Pucci, non più a Ruffini, e per questo motivo si andrebbe a cambiare, sostituendo anche la Cipriani, tutti i padroni di casa.

Decisamente un brutto colpo per Francesca che, inutile negarlo, era diventata il simbolo de La Pupa e il Secchione, ma niente paura perché sembra che il suo futuro in tv non sarebbe del tutto sfumato in quanto avrebbe ricevuto una proposta da Alfonso Signorini.

Almeno per il momento, è bene precisare, che Francesca Cipriani non ha commentato il gossip su Can Yaman che secondo quanto rivelato da Giuseppe Candela per Dagospia sarebbe stato inventato di sana pianta soltanto per avere una maggiore visibilità. Sarà realmente così o la bionda Pupa tutta curve è riuscita a catturare l’attenzione del protagonista di DayDreamer?