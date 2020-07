Barbara De Santi sul nuovo format di Uomini e Donne: “Sono curiosa”

Barbara De Santi ha commentato per la prima volta il nuovo format di Uomini e Donne, svelando cosa pensa del cambiamento di Maria De Filippi.

Barbara De Santi da qualche tempo è una delle protagoniste indiscusse del Trono Over di Uomini e Donne. La dama, purtroppo, non mette piede negli studi Elios di Roma da qualche tempo a causa dell’emergenza del coronavirus in Italia. In quanto abita in una delle regioni più colpite d’Italia e per questo motivo si è preferito non farle proseguire la sua avventura all’interno del programma per l’ultima parte della stagione televisiva.

Almeno per il momento non si ancora molto sul futuro della dama nel dating show di Maria De Filippi, ma recentemente intervistata dal magazine dedicato ad esso ha commentato il nuovo format che prevede l’unione del Trono Classico e Trono Over.

“Mi piacerebbe tornare a far parte del parterre. Sono davvero curioso di partecipare a questo nuovo format che unisce i tronisti a noi degli Over” ha ammesso la dama, che di recente ha perso la calma su Instagram. “Magari, in questa nuova versione, incontrerò un ragazzo più giovane che sia interessato a conoscermi. Anche se non riuscirei mai a stare con un uomo che possa avere l’età di mio figlio o di mio padre” ha subito chiarito Barbara De Santi sul nuovo format di Uomini e Donne.

“Ma non avrei alcun problema nell’iniziare una frequentazione con un uomo che abbia 15 anni in più o in meno a me” ha concluso la dama.

Temptation Island, Barbara De Santi ammette: “Non so se parteciperei”

Barbara De Santi, tra una confessione e l’altra sul nuovo format di Uomini e Donne, che dovrebbe iniziare durante le prime settimane di settembre, ha anche svelato ai lettori se prenderebbe mai parte ad un programma come Temptation Island, che nelle passate edizioni ha messo a dura prova i sentimenti che legavano le coppie che con lei hanno popolato il parterre negli studi Elios di Roma.

“Sinceramente in coppia non so se riuscirei mai a prendere parte al programma” ha ammesso Barbara De Santi su Temptation Island. “Non perché abbia qualcosa contro la trasmissione, ma semplicemente perché quando sono innamorata non riesco a separarmi per troppo tempo dalla persona con cui sono impegnata” ha ammesso, mentre si gode il successo del suo primo libro.

Barbara De Santi di Uomini e Donne non vede l’ora di rimettersi in gioco e provare a trovare l’amore della sua vita. Maria De Filippi le darà di nuovo quest’occasione? Molto probabilmente sì, visto che la sua presenza è stata interrotta soltanto a causa dell’emergenza del coronavirus in Italia e non per volere della redazione.