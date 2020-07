Ecco come finirà l’avventura di Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso a Temptation Island 2020. Dopo tre anni insieme, la decisione finale.

Come finirà l’avventura di Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso a Temptation Island 2020? Alla fine del programma condotto da Filippo Bisciglia mancano esattamente tre puntate. Come si concluderà, dunque, il percorso della coppia vip insieme da tre anni? L’ex Miss Italia e l’ex calciatore lasceranno insieme il villaggio o le loro strade si separeranno? A svelare quello che dovrebbe essere il finale della coppia solo le anticipazioni di Gossip News Italia.

Temptation Island 2020: Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso ancora insieme dopo il falò

Dovrebbe essere un falò con lieto fine quello di cui saranno protagonisti Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso. Stando alle anticipazioni riportate da Gossip News Italia, la coppia lascerà insieme il villaggio di Temptation Island 2020 superando i problemi e tutte le tentazioni e restando fino all’ultimo giorno. Manila e Lorenzo, dunque, resteranno nel programma fino al ventunesimo giorno. Il falò della Nazzaro e di Amoruso, dunque, dovrebbe essere trasmesso solo nel corso dell’ultima puntata del programma.

Ma come finirà l’avventura di Manila e Lorenzo? I due, a quanto pare, lasceranno insieme il programma. Secondo Francesco Fredella, durante uno spazio di RTL 102.5 su Viaradio Autostrade per l’Italia, pare che la coppia sarà protagonista di una proposta di matrimonio. Durante il falò di confronto, dunque, arriverà la fatidica proposta?

I due, dunque, riusciranno a superare i problemi scoppiati nelle scorse puntate di Temptation? “Sembrava fosse amore e invece potrebbe essere un calesse che prenderà un’altra strada. Lei sottostima il mio mondo e pensa esclusivamente al suo. Io ho solo fatto fatti con lei, le parole volano. Il tarlo della relazione con ex marito è vivo, ha paura e lo capisco. Non sono un ragazzino e a 49 anni non pago le colpe di altri. Tronco”, ha detto Amoruso dopo aver ascoltato le parole della Nazzaro che, nella scorsa puntata, ha ribadito di non poter lasciare Roma per traaferirsi a Firenze.