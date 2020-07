Non mangiare la sera è davvero utile per perdere peso? Scoprilo subito!

Evitare di mangiare quando arriva l’ora di cena rientra nelle buone abitudini alimentari o è soltanto una moda del momento? Il suggerimento più diffuso è quello di consumare una colazione da regina, un pranzo da principessa e una cena da povera. Ma chi può svelarci se addirittura saltare un pasto alla sera ci condurrà più facilmente ai risultati sperati? A perdere peso?

Saltare un pasto della giornata, in questo caso la cena, è davvero una buona abitudine? Oppure è palesemente una cattiva idea? Scopriamo insieme se effettivamente non mangiare a cena incide sulla tua perdita di peso oppure no. Saltare la cena ti fa perdere peso più fretta o no? Vediamoci chiaro.

Salti la cena, magari perdi peso in fretta, ma poi?

Certo è che coricarsi a stomaco vuoto può portare inizialmente ad una perdita di peso. Basta pensare alle tante ore a digiuno che il risultato è presto dato. In questo modo infatti l’organismo dovrà attingere al grasso di riserva che trova disponibile per riuscire a trovare sia la forza che l’energia. Le ore che separeranno i pasti del giorno precedente alla colazione del giorno dopo saranno ovviamente superiori a 12.

In conclusione saltare la cena fa perdere peso rapidamente ma per quanto tempo una persona che conduce uno stile di vita frenetico, dinamico e che pratica a cadenza regolare un’attività fisica anche intensa riuscirà a portare avanti tale restrizione? E cosa comporta al tuo organismo nel tempo?

Da non sottovalutare il fatto che, se non mangi la sera, durante la notte potresti avvertire un fame che difficilmente riuscirai a controllare. Questi “sgarri notturni” chiamiamoli così, non faranno che danneggiare l’andamento generale della tua dieta soprattutto se stai cercando di perdere chili di troppo.

Ci sono poi almeno altri due aspetti di cui tener conto, non mangiando a cena potresti rischiare di mangiare il doppio a colazione il giorno dopo poiché, hai accumulato una fame eccessiva, ma è anche vero che se a cena consumi alimenti poco digeribili e molto grassi rechi danno al tuo riposo notturno. Non è necessario quindi saltare la cena, piuttosto mangia leggero!

Il pasto serale leggero | Quali cibi preferire

Quando arriva l’ora di cena è bene seguire un pasto completo, equilibrato e leggero al contempo. Questa buona abitudine ti permetterà senz’altro di riposare bene e di perdere peso. Meglio evitare cibi ricchi di zuccheri e grassi che possono disturbare il sonno.

Se non hai ancora ben chiari gli alimenti più leggeri da consumare a cena ti diamo una mano nella scelta. Quelli da prediligere devono essere ipocalorici, sazianti e nutrienti. Tra i più nutrienti troviamo i legumi, ricchi di proteine e antiossidanti.

Nella stagione invernale consuma più spesso vellutate di verdure, zuppe, brodi, minestre. Queste sono delle pietanze che si mantengono per più giorni e che possono essere tranquillamente abbinate a carne o pesce. Anche le insalate, se combinate con cibi giusti, si rivelano delle ottime alleate. Per facilitare la digestione ti consigliamo in ultimo di evitare di coricarti subito dopo aver mangiato.

La soddisfazione a tavola non deve mai mancare, questa ti permetterà di raggiungere con più facilità gli obiettivi che ti sei prefissata, quindi abbandona le diete eccessivamente restrittive e i digiuni e dedicati alla leggerezza con gusto!