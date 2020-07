Pasta con crema di piselli, mandorle e scorza di limone | Un primo doc

Vediamo come realizzare questa semplice e appetitosa pasta, che colpirà oltre che per il suo colore anche per i suoi colori che sanno proprio di estate .

Prendiamo i nostri piselli finissimi e facciamoli cuocere per solamente 5 minuti in acqua bollente. Trascorsi i cinque minuti mettiamo i piselli in acqua e ghiaccio: in questo modo termineranno la loro cottura e resteranno di un bellissimo colore verde chiaro.

Dopo che si sono raffreddati prendiamo i piselli e mettiamoli nel mixer o frullatore. Aggiungiamo mezzo bicchiere di acqua e avremo così pronta la nostra crema. Prendiamo un colino e una padella e setacciamo la nostra crema di piselli mettendola nella padella antiaderente. La crema che otterremo sarà di un bellissimo verde e soprattutto senza grumi e residui.

A questo punto prendiamo una nuova padella antiaderente e facciamo rosolare l’aglio, l’olio, il prezzemolo. Aggiungiamo poi il pangrattato e le mandorle e facciamo rosolare per un po’ fin quando non saranno ben dorati.

Prendiamo la pasta: consigliamo rigatoni o pasta grande che tenga bene il sugo in modo che questa delicata crema di piselli possa mischiarsi. Scoliamola a metà cottura e facciamola proseguire con la crema di piselli mescolandola bene. A questo punto aggiungiamo il pangrattato aromatizzato e tostato. Non ci resta che mangiare la nostra pasta.