GF Vip | Alfonso Signorini smaschera il prete: la verità sul provino

GF Vip | Alfonso Signorini ha smascherato Don Alberto, che recentemente ha smentito di aver sostenuto il provino per entrare a far parte della quinta edizione del reality show di successo di Mediaset.

Il GF Vip dovrebbe partire, salvo imprevisti per il coronavirus, durante le prime settimane di settembre. Nelle scorse settimane si è a lungo parlato della possibile partecipazione di Don Alberto, un prete youtuber. Quest’ultimo, secondo il portale Tv Blog, avrebbe sostenuto un ottimo provino e avrebbe colpito positivamente sia Alfonso Signorini sia la produzione del reality show.

Peccato che il prete, attraverso Avvenire, abbia categoricamente smentito di aver sostenuto il provino, affermando che la casa più spiata d’Italia non è il luogo più adatto per praticare la sua professione. Soprattutto se si considerano i vari meccanismi del gioco.

Don Alberto però non ha raccontato tutta la verità in quanto Signorini, sempre attraverso il portale di Tv Blog, ha raccontato che il provino c’è stato realmente a meno che quello non fosse il suo sosia. Il quanto il prete avrebbe avuto un colloquio, se così preferisce chiamarlo, per entrare nella casa più spiata d’Italia.

Alfonso Signorini ha smascherato Don Alberto sul provino al Grande Fratello Vip, raccontando di aver prontamente contattato il padre dopo aver letto le sue recenti dichiarazioni.

Don Alberto non sarà al GF Vip: la conferma di Alfonso Signorini

Don Alberto avrebbe quindi sostenuto il provino per prendere parte al GF Vip di Signorini, confrontandosi su come il mondo del reality show e della religione possano unirsi sotto lo stesso tetto.

“Ho letto con attenzione l’intervista rilasciata da Don Alberto e sono rimasto abbastanza sbigottito di fronte alla sua smentita nell’aver sostenuto il provino. Ora, se vogliamo essere precisi, il provino è l’incontro definitivo ma se lui fa questa distinzione, lui ha sostenuto un colloquio e non un provino” ha ammesso Alfonso Signorini su Don Alberto al GF Vip, tra l’altro sembrerebbe che anche Eva Grimaldi abbia sostenuto il provino.

“Noi abbiamo avuto un colloquio e sono sicuro che fosse lui e non un suo sosia” ha aggiunto. Dopo queste dichiarazioni, anche il prete ha voluto fare alcune precisazioni in merito alla sua smentita.

“Durante la quarantena, Signorini mi ha contattato e io ho accettato di avere un confronto con lui e gli autori perché la chiesa deve adeguarsi al mondo che cambia” ha precisato Don Alberto sul Grande Fratello Vip. “Il mondo dello spettacolo ha le sue reale e a differenza della realtà manca dell’autenticità”.