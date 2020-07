Belen Rodriguez, altre brutte notizie dopo l’addio a Stefano De Martino? Secondo Dagospia, compenso ridotto a Tu sì que vales.

Brutte notizie in arrivo per Belen Rodriguez dopo l’addio a Stefano De Martino? Nulla di grave e nessun problema particolare per la showgirl argentina la cui presenza a Tu sì que vales 2020, stando ad un’esclusiva di Dagospia, sarebbe stata in bilico per motivi contrattuali. Stando a quello che fa sapere il sito di Roberto D’Agostino, il compenso di Belen per la nuova edizione sarebbe inferiore a quello percepito nelle scorse stagioni del talent show di canale 5 campione d’ascolti.

Belen Rodriguez, compenso ridotto a Tu sì que vales e vacanze ad Ibiza

Compenso ridotto per Belen Rodriguez a Tu sì que vales 2020 come fa sapere in esclusiva Dagospia secondo il quale Mediaset, per la prossima stagione televisiva, avrebbe deciso di rivedere i contratti di alcuni dei suoi personaggi tra i quali spicca proprio la Rodriguez che, pur essendo stata confermata al timone della nuova edizione del talent show con Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni, avrebbe subito una riduzione del compenso.

Al momento, non si conosce la cifra che sarebbe stata riconosciuto alla showgirl argentina per condurre la nuova edizione di Tu sì que vales di cui sono già cominciate le registrazioni. La showgirl, però, appare decisamente tranquilla ed è partita per le vacanza. Ancora una volta, Belen ha scelto Ibiza dove si trova con il figlio Santiago e l’amico Mattia Ferrari da cui non si è mai separata da quando è finito il matrimonio con Stefano De Martino che, invece, ha svelato la verità su Emma Marrone.

Nessuna traccia di Gianmaria Antinolfi, invece, in quel di Ibiza. Dopo essere stata sorpresa con lui dal settimanale Chi, Belen non è stata più vista in sui compagnia. Cosa accadrà, dunque, in questa calda estate nella vita della showgirl?