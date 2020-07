L’aspetto più pericoloso dei segni dello zodiaco

Scopri qual è l’aspetto più pericoloso dei vari segni dello zodiaco. Il parere delle stelle segno per segno.

Ognuno di noi è fatto di luci, di ombre e di aspetti più pericolosi di altri. Che si tratti di modi di fare che si mettono in atto quando ci si vuole proteggere da qualcosa o di espedienti per avere la meglio sugli altri, ogni persona ha infatti un lato pericoloso, difficile da prevedere. Averne una vaga idea può quindi essere d’aiuto, sopratutto per evitare passi falsi che possono portare a problemi con gli altri. Il modo in cui si manifesta il lato pericoloso di ognuno di noi, può dipendere da diversi fattori. Si va dalle esperienze di vita, al modo in cui si è stati cresciuti e, non ultimo, all’influenza delle stelle.

Le emozioni che ci guidano possono infatti dar vita ad un modo di essere che varia di volta in volta e che può persino cambiare nel tempo. Modo di essere che, però, resta invariato nei suoi aspetti più importanti tra i quali rientra anche l’aspetto più pericoloso. Per questo motivo, dopo aver visto qual è l’idea sbagliata che gli altri si fanno dei vari segni zodiacali e quali sono le donne dello zodiaco che amano discutere con il partner, oggi scopriremo qual è l’aspetto più pericoloso dei vari segni dello zodiaco. Trattandosi di qualcosa legato alle emozioni, il consiglio è come sempre quello di controllare anche il profilo dell’ascendente. In questo modo sarà infatti possibile avere un’idea più chiara di cosa aspettarsi dagli altri.

L’aspetto più pericoloso dei vari segni zodiacali

Ariete – Quando vogliono qualcosa sono disposti a tutto

I nati sotto il segno dell’Ariete sono persone determinate che puntano sempre verso un obiettivo. Quando ciò a cui aspirano è qualcosa che considerano davvero importante, il loro modo di agire si fa più determinato che mai. Pur di ottenere ciò che vogliono sono quindi disposti a tutto. E questo è il loro aspetto più pericoloso. Senza scrupoli, infatti, sono disposti anche a giocare sporco. Per loro, ciò che più conta è infatti ottenere il risultato prefisso. Cosa che non varia neppure se per farlo si vedono costretti a usare l’inganno o a ferire qualcuno.

Incuranti di ciò che pensano gli altri, agiscono senza alcuna preoccupazione e tutto solo per poter soddisfare i propri desideri. Cosa che li rende decisamente pericolosi, specie se ci si trova ad averli come rivali.

Toro – Possono diventare troppo possessivi

I nativi del Toro sono persone romantiche ed estremamente legate a coloro che amano e verso cui provano sentimenti importanti. Quando si ha a che fare con loro è quindi importante ricordare che basta poco sia per ferirli che per contrariali. Spesso gelosi, cercano di avere sempre il controllo della situazione. E, quando non ci riescono la prendono sul personale diventando particolarmente possessivi. Un aspetto che può portare chi ha a che fare con loro a ritrarsi, esasperando senza volerlo questo loro modo di esserlo. In fondo per far si che non eccedano con il loro modo di fare, basta dar loro ciò di cui hanno bisogno, evitare di farli ingelosire e garantirgli la serenità che cercano tra le persone delle quali reputano di potersi fidare. Così facendo si avrà la possibilità di star loro accanto senza farli ingelosire ed evitando che diventino sospettosi per ogni più piccola cosa.

Gemelli – Possono ferire con le parole

I nati sotto il segno dei Gemelli sono persone dirette, acute ed in grado di cogliere aspetti degli altri che riguardano anche il profondo. Per questo motivo, se coinvolti in una discussione, possono arrivare a dire cose in grado di colpire e ferire chi li ascolta. Avere a che fare con loro quando sono arrabbiati è un po’ come mettersi a nudo perché sono in grado di centrare il bersaglio in pochi istanti. Un aspetto che è bene conoscere, perché solo così si potrà essere pronti e non farsi cogliere di sorpresa. Dopotutto, i nativi del segno non sono sempre così “spietati”. Anzi, quando sono di buon umore si rivelano splendidi amici nonché persone che è sempre piacevole avere accanto. Quando le cose non vanno come vorrebbero, però, il rischio è quello di vederli andar fuori di testa. E anche se in genere ciò accade di rado e per poco tempo, quanto dicono basta e avanza per essere ricordato a lungo.

Cancro – Diventano intrattabili

I nativi del Cancro sono notoriamente permalosi e troppo sensibili per poter parlare con loro in modo aperto e sincero. Se erroneamente si colpisce un loro punto debole, il rischio è infatti quello di vederli uscire dai gangheri al punto da mettersi ad urlare. Per quanto siano noti per la loro dolcezza, quando si sentono irritati sono in grado di sconvolgere la propria immagine in pochi istanti. Il vero problema con loro è che quando entrano in questa modalità, farli ragionare è praticamente impossibile. Così, si corre il rischio di rovinare per sempre i rapporti e di non recuperarli mai più. L’unico modo per evitare tutto ciò è saper prevedere questi loro momenti e cercare di non farli arrivare mai. Fermarsi quando si capisce che si sta osando troppo è un modo che in genere funziona. Certo, ciò non aiuta a stabilire un legame sincero e positivo. Può però evitare uno scontro che non porterebbe a nulla se non a privare le parti coinvolte di ogni residuo di energia.

Leone – Diventano aggressivi se si sentono minacciati

I nati sotto il segno del Leone amano essere idolatrati da chiunque li conosca. Per questo motivo, fin quando ci riescono, preferiscono dare agli altri un’immagine positiva e amabile. Il loro voler stare sempre al centro dell’attenzione li porta però a sentirsi facilmente minacciati. E quando ciò avviene, la loro reazione può essere del tutto imprevedibile. I nativi del segno possono infatti cambiare maschera in un secondo, sfoderando l’aggressività tipica del segno e mettendo da parte ogni modo di fare gentile e affettuoso. Avere a che fare con loro quando sono in questa modalità può essere piuttosto seccante perché l’unica cosa a cui aspirano è quella di proteggere ciò che considerano loro. Per questo motivo non sono aperti al confronto né tantomeno al dialogo.

La cosa migliore da fare è quindi quella di evitare di arrivare a certi livelli fermandosi prima. E per farlo è importante imparare a studiarli quando tutto va bene. In questo modo sarà più facile capire quali sono gli aspetti che non vanno e cosa fare di volta in volta per non portarli a mettersi sulla difensiva.

Vergine – Vanno facilmente su tutte le furie

I nativi della Vergine sono persone spesso difficili da trattare. Ciò dipende dal fatto che a causa dell’orgoglio e dell’errata convinzione di essere sempre dalla parte del giusto, si trovano troppo spesso a giudicare gli altri. E tutto senza mai notare quelli che sono i propri limiti. A questo si aggiunge il fatto che, sempre per via del loro credersi sempre nella ragione, detestano essere contraddetti. Quando ciò avviene il rischio è quindi quello di vederli infuriarsi. Cosa che se accade è sempre seguita da urla o da atteggiamenti difficili da sopportare. Avere a che fare con loro è quindi un vero ostacolo per molti. E solo chi sa come prenderli può sperare di avere la meglio. Per riuscirci, però, è necessario prendere le distanze emotive dal loro modo di essere e di fare. Solo così si potrà mantenere la calma per entrambi. Contare sul loro aiuto è infatti decisamente inutile.

