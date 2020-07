Il Conad ha richiamato uno dei salami in vendita presso i suoi punti vendita.

Un nuovo richiamo alimentare è giunto dalla catena di supermercati Conad che nella giornata di ieri ha diramato un richiamo per un salame felino venduto presso i suoi punti vendita.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Allerta alimentare: Ritirata insalata in busta

Nell’avviso, visibile sul sito stesso del Conad, ci sono tutte le specifiche per individuare il prodotto che è stato ritirato per la possibile presenza di salmonella spp. Un allarme importante al quale è bene prestare attenzione, evitando di consumare il prodotto e organizzandosi per la sua restituzione presso il supermercato dove è stato acquistato.

Conad richiama salame felino per rischio salmonella

Dopo la recente allerta alimentare riguardante un salume nel quale era stata riscontrata la listeria, un altro prodotto analogo è stato ritirato dal mercato. Questa volta si tratta di un salame felino confezionato e prodotto a marchio Conad per essere distribuito nei suoi punti vendita . A seguire tutto ciò che serve sapere per identificarlo.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Allerta alimentare | Ritirato formaggio per rischio Esterichia Coli

Nome Prodotto: Salame Felino IGP Sapori & dintorni

Marchio: Sapori e Dintorni Conad

Produttore: Fereolo Gino e Figlio Srl

Lotto: 1770520 (Cod. EAN 2197460)

Confezione da 850 grammi circa

Motivo: Presenza di salmonella spp.

Sulla pagina del sito Conad il messaggio dice che al fine di scongiurare ogni possibile rischio per la salute, i clienti in possesso del salume in questione appartenente al lotto sopra citato, sono invitati a riportare lo stesso presso il punto vendita Conad dove è stato acquistato.

In questo modo sarà possibile ottenere il rimborso del salume o ricevere un altro prodotto di uguale importo in sostituzione.

Al momento, quindi, presso i punti vendita Conad il salame felino non dovrebbe essere più reperibile. È importante però che chiunque lo abbia acquistato di recente ne controlli il lotto e in caso di dubbi eviti di consumarlo, riportandolo indietro.

Come sempre ci teniamo a ricordare che essere dei consumatori consapevoli e prestare attenzione ai vari richiami alimentari è un’arma in più per prendersi cura della propria salute e per evitare problemi gravi dovuti alla presenza di batteri pericolosi per l’organismo o ad errori di confezionamento.